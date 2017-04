WTA Bogotà: Errani e Schiavone no problem

Le avversarie delle due azzurre raccolgono complessivamente 8 giochi. Sorribes Tormo soprende Siniakova (tds n.2)

Sara Errani vince in due set sulla terra rossa di Bogotà contro la statunitense Sachia Vickery, numero 166 della WTA. Primo incontro in carriera tra l’azzurra e la ventunenne a stelle e strisce. Americana atipica Sachia che fino adesso ha ottenuto discreti risultati proprio sulla terra rossa. Non oggi, dove ha sbagliato tanto, troppo con la propria battuta. A Sara è bastata una certa regolarità per portare a casa il match. Primo set e primo break per l’azzurra, che però nel game successivo si fa sorprendere sul 30-40 e concede una palla per il pareggio che Sachia utilizza bene. Immediata la risposta di Sara nel quinto e settimo game, con due break pesanti nell’economia del set, come pesanti sembrano oggi le gambe della statunitense. Primo parziale andato. Secondo set ed è subito palla break italiana, stavolta ben ribattuta da Sachia. Ma la storia è sempre la stessa, Sara gioca meglio i punti importanti e porta a casa altri due break, nel terzo e quinto game, poi è impossibile per la statunitense attaccare il servizio Errani. Nel settimo game su servizio Sachia, Errani ha già un match point con chiudere la partita, fallito. Il match lo porta a casa poco dopo con la battuta a disposizione. Bella vittoria per Sara, nel giorno della notizia della wild card ufficiale per Roma 2017. Per adesso a Bogotà sulla sua strada Johanna Larsson.

Ottima prestazione anche per Francesca Schiavone contro Dalila Jakupovic, numero 142 WTA. La slovena aveva battuto Francesca quest’anno a Taiwan. Incontro che parte in tutta altra direzione, con Francesca che nel primo game fatica a carburare e si deve difendere con le unghie da due palle break slovene. Non molla l’osso la leonessa a porta a casa la pelle. Ma sarà l’unico sussulto sloveno. Poi subito due break di Francesca che prende le misure, gioca a tutto braccio e approfitta dell’immobilismo dell’avversaria. Break nel secondo e quarto game. Nel settimo e decisivo game Schiavone concede una palla break, ma si riprende subito e porta a casa il set. Nel secondo set capita esattamente il contrario rispetto al primo, con Jakupovic costretta a difendersi da ben quattro palle break, ma stavolta la slovena cade e cede il game e il break. Altro break Schiavone nel quinto game, e si va verso l’ottavo gioco dove Francesca è chiamata al servizio per chiudere il match. Game purtroppo preceduto dalla pioggia. Deve aspettare almeno tre ore Francesca per rientrare in campo e concludere al meglio il suo match. Bertens o Burger la prossima avversaria dell’azzurra.

Esce di scena la numero 2 del tabellone Katerina Siniakova battuta in due set da Sabrina Sorribes Tormo, numero 98 della WTA, giocatrice però sempre temibile sulla terra rossa. Inizia malissimo la spagnola che nel secondo game del primo set si fa brekkare a zero, servendo malissimo. Ma è solo un’illusione per Siniakova che poi subisce tre break, gioca male e sbaglia tantissimi colpi alla sua portata. Nell’ottavo game al sesto set point, col servizio, chiude Sorribes Tormo. Secondo set che inizia con uno scambio di servizi, poi è di nuovo la spagnola a prendere un vantaggio con un altro break, che porterà fino alla fine. Anzi la Siniakova cede ancora il servizio nel nono game, perdendo il servizio a zero. Passa anche Johanna Larsson. Battuta in due set Veronica Cepede, numero 109 del mondo. Soporifero il primo set, che inizia però con un break della giocatrice svedese, che risulterà decisivo nel risultato. Uno scambio di break successivo cambia poco, perché Larsson non cede mai il vantaggio e porta a casa il set. Ma è il secondo set che deve far ben sperare Sara. Larsson si fa brekkare per ben tre volte, e approfitta di un’avversaria che solo in un’occasione tiene la battuta. Errori in serie in questo secondo set, a partire da un primo game dove la svedese colleziona otto palle break, prima di riuscire a strappare il servizio alla Cepede. Partita davvero non esaltante di Johanna Larsson. Avanti anche l’altra spagnola Lara Arruabarrena che batte in due set Irina Khromacheva, bello solo il primo set conclusosi al tiebreak, vinto dalla spagnola brava a conquistarsi 4 minibreak e due. Inesistente nel secondo set la giocatrice russa numero 92 della WTA. La lunga interruzione per la pioggia impedisce lo svolgimento del match tra Bertens e Cindy Burger, che si terrà domani.

Risultati:

[3] J. Larsson b. V. Cepede Royg 6-4 6-4

[WC] F. Schiavone b. D. Jakupovic 6-1 6-2

[5] M. Linette b. E. Kostova 6-4 6-4

S. Errani b. S. Vickery 6-2 6-3

A. Krunic b. S. Soler-Espinosa 6-0 7-5

S. Sorribes Tormo b. [2] K. Siniakova 6-2 6-3

[4] L. Arruabarrena b. I. Khromacheva 7-6(3) 6-0