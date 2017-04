Accadde Oggi: la prima volta di Ivan Lendl

13 aprile 1980: Ivan Lendl vince a 20 anni il primo titolo in carriera. Ne seguiranno altri 143, ma alla fine per l'ATP saranno solo 94

La storia della terra rossa negli Stati Uniti è la storia di una minoranza che ha dovuto sgomitare in una realtà dominata dalle superfici veloci. Gli Stati Uniti sono abituati a lavorare in anticipo sulle mancanze e già nel 1910 la frangia occidentale della United States Lawn Tennis Association si era adoperata per creare i “campionati nazionali su terra battuta”, ospitati nella prima edizione dai campi di Omaha (Nebraska). Dopo vari cambi di sede gli U.S. Men’s Clay Court Championships giungono ufficialmente a Houston nel 2007, ma in realtà uno Houston Open si era già disputato dal 1971 al 1984 su campi in terra battuta, pur senza appartenere ufficialmente ai Championships nati nel 1910 che in quegli anni si disputavano invece a Indianapolis. Nel 2008 il felice matrimonio tra il River Oaks International Tennis Tournament (nome in patria dello Houston Open) e i Championships, per giungere alla conformazione dell’attuale torneo.

La storia di Houston è anche però la storia della prima affermazione in carriera di Ivan Lendl. Il 13 aprile 1980 il campione di Ostrava sollevava – appena ventenne – il suo primo trofeo in carriera battendo 6-1 6-3 lo statunitense Eddie Dibbs nella finale del River Oaks International Tennis Tournament. Ne sarebbero poi arrivati altri 143 di cui 93 ufficialmente riconosciuti dall’ATP.