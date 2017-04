Ecco gli Internazionali: record, Sharapova e Colosseo (Bottazzo). Internazionali nel segno di Roma (Viggiani). Dal Colosseo a Ponte di Nona, la festa degli Internazionali (Rigo)

Ecco gli Internazionali: record, Sharapova e Colosseo (Tiziana Bottazzo, Gazzetta dello Sport)

Internazionali, sempre di più. Più biglietti venduti, più incassi, più pubblico. Quest’anno, alla presentazione dell’edizione numero 74 che si disputerà dal 10 al 21 maggio, al tavolo dei presidenti si è aggiunto anche il sindaco: «Finalmente, dopo anni in cui li abbiamo aspettati e non sono mai venuti», commenta il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, salutando Virginia Raggi e in prima fila l’assessore allo Sport Frongia.

Binaghi ha subito snocciolato i numeri del torneo che continuano a crescere anno dopo anno: «Siamo arrivati a una prevendita di 7.202.261 euro, superiore del 13% rispetto allo stesso periodo del 2016, 71.246 biglietti giornalieri già venduti, con un incremento del 15%, mentre gli abbonamenti sono 1205, i13% in più, con un fatturato record previsto di oltre 33 milioni di euro, che significa oltre 4 milioni di euro per ogni giornata di gara. Numeri impressionanti, in gran parte sostenuti dalla promozione che il nostro canale televisivo SuperTennis fa tutto l’anno per gli Internazionali». Eccezionale anche il dato delle prequalificazioni, passate da regionali a provinciali e dall’anno prossimo previste addirittura per circoli: «Altrove, in un torneo di questo livello, normalmente si confrontano circa 200 atleti, che non sono niente rispetto ai 15121 che finora hanno preso parte agli Internazionali attraverso le prequalificazioni. Lo scorso anno sono stati 9.019 e il prossimo anno supereremo quota 20.000».

Un record anche l’affluenza nella prestigiosa Sala delle Anni, sede della presentazione. Numerosissimi i presidenti federali venuti ad ascoltare i grandi numeri della Federtennis. In più, Binaghi cala tre assi non indifferenti: «Ho siglato assieme al presidente Luigi Abete il rinnovo del contratto di sponsorizzazione con la Bnl, gruppo Bnp Paribas: 8 anni, cioè sei anni con opzione per altri due». A svelare le cifre dell’accordo è lo stesso Abete: «Dai 20 ai 25 milioni, in linea con l’accordo precedente». Il secondo asso riguarda la città di Roma: «Abbiamo concordato con il sindaco Virginia Raggi e con il Soprintendente speciale per il Colosseo Francesco Prosperetti che il sorteggio si svolgerà all’Arco di Costantino, il venerdì pomeriggio». Ma non è tutto. Il torneo ha conquistato anche il Colosseo dove domenica 14 maggio andrà in scena un’esibizione con alcuni campioni presenti al torneo. Roma, ma non solo: «Appena si concluderanno gli Internazionali, ci impegneremo immediatamente per l’allestimento delle Next Gen Finals, il Masters della nuova generazione». Come sempre, gli Internazionali saranno trasmessi in esclusiva tv da Sky per quanto riguarda il torneo maschile. Torneo femminile su SuperTennis, con ampio spiegamento di forze tra campi e studio centrale. Ciliegina sulla torta, anticipata dal presidente del Coni Giovanni Malagò, la presenza per le finali di domenica del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. 1

Unico neo, l’assenza di Roger Federer tra gli iscritti. Si sapeva: lo stesso giocatore, dopo il trionfo a Miami, aveva annunciato il periodo di stacco confermando il rientro solamente per il Roland Garros. Ma l’annuncio definitivo non può passare inosservato. E Binaghi ci mette un po’ di pepe: «Se peserà la sua assenza? Io, anche in tempi non sospetti, ho sempre tifato Nadal. D’altro canto qui lo svizzero non ha mai vinto e credo non abbia un bel ricordo di Roma perché avrebbe dovuto vincere almeno due volte. E poi una manifestazione come la nostra è più forte del grande campione». Tutti gli altri sono confermati, da Murray a Nadal, da Djokovic a Raonic, oltre agli italiani Fognini, Lorenzi e Seppi, quest’ultimo grazie a una wild card, come ha annunciato il direttore del torneo Sergio Palmieri che invece concederà a Bolelli un invito per le finali delle prequalificazioni (…)

———————————————

Internazionali nel segno di Roma (Mario Viggiani, Corriere dello Sport)

Milano? Che si tenga le Next Gen ATP Finals, il Masters degli Under 21, a partire dalla prima edizione del prossimo novembre fino a quella del 2021. Gli Internazionali BNL d’Italia possono solo che fare rima con Roma. Le ipotesi (minacce?) del passato sono svanite nel nulla. Questo però perché evidentemente sono servite a riavvicinare la Capitale, anzi Roma Capitale, al torneo che crea ormai un indotto superiore ai 100 milioni di euro. «E senza alcun esborso da parte del Comune», ha sottolineato Angelo Binaghi, presidente della Federtennis. Al suo fianco, questa volta, alla presentazione dell’edizione 2017 c’era anche Virginia Raggi. Il sindaco non s’è fatta problemi ad ammettere che non ha mai giocato a tennis («Però qui al Foro Italico da spettatrice ci sono stata») ma soprattutto ha parlato della ritrovata vicinanza del Campidoglio agli Internazionali: «Impensabile Roma senza il torneo, che è un fiore all’occhiello della città. Quando mi sono insediata, Daniele Frongia (assessore allo sport – ndr) mi ha parlato subito dei problemi pregressi e altrettanto subito abbiamo riallacciato imprescindibili rapporti di collaborazione».

I quali chissà se porteranno mai alla sospirata copertura del Centrale, imprescindibile per un ulteriore “upgrade” del torneo ma soprattutto per ogni tipo di attività in ogni periodo dell’anno. Per il momento, oltre allo spazio in Piazza del Popolo nuovamente dedicato ai bambini, ecco finalmente il sorteggio sotto l’Arco di Costantino, ai piedi del Colosseo, annunciato per il 2016 ma slittato… a quest’anno, nel pomeriggio del 12 maggio. Domenica 14 dovrebbe esserci un evento promozionale proprio davanti al Colosseo, troppo complicato l’allestimento all’interno, e un altro ancora ma in periferia, a Ponte di Nona. Molto soddisfatto Binaghi: «Siamo sulla buona strada, se pensiamo a come eravamo stati abbandonati dai precedenti amministratori comunali». Per il resto, in arrivo nuovi record: a un mese dal torneo, si viaggia con 15% di biglietti e 3% di abbonamenti venduti, per un 13% di incasso al botteghino.

Prima della conferenza stampa, c’è statala fuma pubblica del nuovo accordo tra FIT e BNL, main sponsor del torneo e partner storico del tennis e di molti dei suoi principali eventi. II matrimonio, felicissimo fin qui dal 2007, è stato rinnovato per altri sei anni (2017-2022) più l’opzione sui due successivi (2023-24) e porterà nelle casse degli organizzatori una cifra che oscillerà tra i 20 e i 25 milioni di euro. «Orgogliosi di questo sodalizio», ha detto Luigi Abete, presidente di BNL Gruppo BNP Paribas.

Con gli assenti, si fa subito a completare il discorso: tra gli uomini niente Roger Federer («Mancherà qui, dove peraltro non ha mai vinto, come a Montecarlo e Madrid: in futuro chissà, vediamo fino a quando giocherà», il commento di Binaghi che ha aggiunto di rifare da sempre Nadal), tra le donne niente Serena Williams (se ne sono perse le tracce, a inizio mese ha però pubblicato uno strascico di vestito nuziale, magari sta dedicandosi al matrimonio non ancora annunciato con Alexis Ohanian) né Camila Giorgi (non si è iscritta: «Dubito che si recupererà il rapporto, noi ci abbiamo provato» , ha ribadito il d.t. tecnico del torneo Sergio Palmieri). Tutti gli altri saranno regolarmente al Foro Italico: in testa Andy Murray, Novak Djokovic e Rafa Nadal. Attesa per Maria Sharapova, che dopo il meldonium nel frattempo avrà giocato a Stoccarda e Madrid. Dei nostri, in tabellone principale solo Fabio Fognini e Paolo Lorenzi tra gli uomini: una wild card andrà ad Andreas Seppi, una seconda va assegnata, due sono destinate ai migliori delle prequalficazioni. Tra le donne ammessa giusto Roberta Vinci: wild card, oltre che alla Sharapova, a Sara Errani e alla giocatrice promossa dalle prequalificazioni (…)

——————————————-

Dal Colosseo a Ponte di Nona, la festa degli Internazionali (Maurilio Rigo, La Repubblica)

Un torneo che cresce ogni anno. Gli Internazionali Bnl d’Italia continuano a macinare record di presenze e di incassi e inizia ad accorgersene anche il Comune, come dimostrato dalla presenza della sindaca Virginia Raggi e dal suo assessore allo Sport Daniele Frongia alla presentazione del torneo al Foro Italico. Soddisfazione per questa ritrovata intesa è stata espressa dal presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, che non aveva nascosto la possibilità di spostare il torneo a Milano se non ci fosse stato un sostegno da parte del Comune, dal numero uno del Coni, Giovanni Malagò, che – dopo la bocciatura della candidatura per Roma 2024 -sembra aver ritrovato il feeling con la prima cittadina, e dal presidente di Bnl, Luigi Abete, che ha appena rinnovato la partnership con gli Internazionali per 6 anni, con un’opzione di rinnovo per altri 2.

Quest’anno il sorteggio dei tabelloni principali si svolgerà venerdì 12 maggio all’ombra del Colosseo, sotto l’Arco di Costantino. I campioni poi, per coinvolgere tutta la città, saranno presenti, oltre al Colosseo, a piazza del Popolo e a Ponte di Nona, per coinvolgere le periferie nella festa del tennis. E se tra i protagonisti della 74esima edizione non ci saranno Roger Federer e Serena Williams, la sfilza dei big offrirà un livello tecnico altissimo sulla terra rossa capitolina. Presenti all’ appello il campione in carica e numero 1 al mondo Andy Murray, il 2 Novak Djokovic (4 volte vincitore), ila Stan Wawrinka, e poi Rafa Nadal (recordman del torneo con 7 titoli) , senza dimenticare l’imprevedibile Fabio Fognini e l’indomito Paolo Lorenzi.

Tra le donne spicca il ritorno di Maria Sharapova, e poi Angelique Kerber, regina del ranking Wta, Garbine Muguruza, Simona Halep, Karolina Pliskova, Madison Keys, finalista dello scorso anno, fino a Roberta Vinci, unica azzurra ad accedere di diritto al main draw. Insomma la caccia al biglietto è aperta: a 26 giorni dall’inizio quelli per le finali sono quasi esauriti. Lo show inizierà già sabato 6 maggio con le prequalificazioni e fino al 9 l’ingresso sarà gratuito (…)