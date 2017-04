Fed Cup, Francia-Spagna: Muguruza rinuncia per infortunio

A causa dei problemi al tendine la spagnola dovrà rinunciare al playoff del World Group in programma il prossimo fine settimana a Roanne, Francia

Garbiñe Muguruza ha annunciato ieri su twitter che non potrà prendere parte alla sfida di Fed Cup con la Francia in programma a Roanne il 22 e 23 aprile, valida per i playoff del World Group.

Queste le parole della numero 6 del mondo: “Sono delusa poiché non potrò rappresentare la Spagna e competere contro la Francia in Fed Cup. Continuo ad avere problemi al tendine, cosa che mi impedisce di allenarmi al meglio. Spero di poter rientrare a Stoccarda. Tutto il mio supporto va a Conchita, Sara, Silvia, Olga e Maria José. #VamosEspaña”

Nonostante l’amara sconfitta patita al primo turno contro la Svizzera, la Francia di Mladenovic, Garcia (la cui telenovela non vede la fine), Cornet e Parmentier è dunque la grande favorita di questa sfida visto che il capitano della Spagna Conchita Martinez avrà a sua disposizione Sara Sorribes Tormo (unica top100), Silvia Soler-Espinosa, Olga Saex-Larra e Maria José Matinez-Sanchez (dovendo fare a meno anche di Carla Suazrez Navarro).

Al primo turno la Spagna è stata sconfitta 3-2 a Ostrava dalla Repubblica Ceca. In quell’occasione Muguruza era presente ed era riuscita a portare a casa il primo punto per la sua squadra battendo al terzo set Barbora Strycova, ma il giorno dopo dovette cedere allo strapotere di Karolina Pliskova.