Fed Cup: non c’è Schiavone. Garbin punta sulle giovani

Gara valida per rimanere nel World Group II. Garbin, oltre a Errani, sceglie Paolini, Trevisan e Rosatello

La capitana di Fed Cup Tathiana Garbin ha diramato le convocazioni relative alla sfida tra l’Italia e Taipei in programma il 22 e 23 aprile. Si tratta di Sara Errani, Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Camilla Rosatello.

Non convocata dunque Francesca Schiavone che sembra essere ai ferri corti con la Federazione vista anche la scelta degli organizzatori degli internazionali BNL d’Italia di non assegnarle una wild card. Più prevedibile invece l’assenza di Roberta Vinci nonostante alcuni sperassero in un suo ripensamento vista l’importanza dell’incontro (in palio c’è la permanenza nel World Group II) e il luogo scelto, ovvero Barletta, nella sua Puglia.

Prima convocazione invece per Camilla Rosatello, classe ’95 e numero 301 del mondo (best ranking).

Le avversarie delle azzurre saranno: Ya-Hsuan Lee, Ching-Wen Hsu, Chieh-Yu Hsu e Chia-Jung Chuang.