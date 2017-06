ITF Marsiglia: Jasmine Paolini conquista titolo e best ranking

Jasmine Paolini vince il torneo di Marsiglia, battendo in tre set Tatjana Maria, ed entra in top 130

Jasmine Paolini vince l’ITF di Marsiglia, conquistando così il suo quinto titolo del circuito. Ma questa volta la vittoria ha un sapore diverso per la ventunenne toscana: si tratta del torneo più importante della sua carriera, un ITF 100.000 dollari. Infatti, fino ad ora, Jasmine si era affermata in tre competizioni da 10.000 e una da 25.000 dollari.

La nostra doppista in Fed Cup di quest’anno ha battuto in finale la più esperta Tatjana Maria (numero 102 WTA) con il punteggio di 6-4 2-6 6-1 in un’ora e 56 minuti di gioco. Grazie a questa vittoria Paolini approda alla 130esima posizione, best ranking personale.