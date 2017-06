Anteprima ATP: Federer a Stoccarda, Zverev in Olanda

La stagione su erba si apre con i tornei di Stoccarda e 's-Hertogenbosch. Occhi puntati sul rientro di Roger in Germania

Mercedes Cup, Stoccarda, ATP 250 (701.975€)

Nel più ricco dei due tornei settimanali tutta l’attenzione è sul rientro di Roger Federer nel circuito dopo oltre due mesi di stop in cui lo svizzero ha voluto salvaguardare il suo fisico saltando lo swing sul rosso. Dopo il bye al primo turno Federer potrebbe incontrare lo specialista Herbert o l’amico Haas; Mischa Zverev, altro ottimo interprete del serve&volley, potrebbe incrociarsi con il 18 volte campione slam nei quarti. Berdych presidia l’altro spicchio della parte alta del tabellone, ma difficile scommettere sul ceco, sia per il periodo non troppo felice (la scorsa settimana si è anche separato dal suo coach Ivanisevic), sia per gli altri nomi che si contenderanno un posto in semifinale tra i quali troviamo Tomic, Florian Mayer e Feliciano Lopez.

Nella parte inferiore del tabellone è Dimitrov l’uomo da battere, anche se spesso il bulgaro fa di tutto per battersi da solo. Lo stesso vale per Pouille (tds. 3) che lo scorso anno nei due tornei di preparazione a Wimbledon perse al primo turno, ma nello slam londinese si spinse fino ai quarti di finale. Pouille affronterà Struff che all’esordio ha sconfitto in due set Lacko. Anche la testa di serie numero due potrebbe trovare un giocatore potente ovvero Janowicz, ma il polacco, che gioca con il ranking protetto, dovrà prima superare Kuznetsov. Anche Johnson, testa di serie numero 5, può dire la sua sull’erba: lo scorso anno vinse il torneo di Nottingham, mentre a Wimbledon perse da Federer al quarto turno proprio dopo aver sconfitto Dimitrov. L’anno scorso il torneo venne vinto da Thiem in finale su Kohlschreiber (che gioca con Baghdatis). L’austriaco però quest’anno ha deciso di riposarsi dopo il Roland Garros, a differenza dell’anno scorso quando portò a termine una stagione usurante.

Qui il tabellone completo

Ricoh Open, ‘s-Hertogenbosch, ATP 250 (660.375€)

Il tradizionale torneo olandese di ‘s-Hertogenbosch ospita quest’anno la sua 28esima edizione. Il tabellone accoglie due top10, Cilic e Zverev. La scelta del giovane tedesco appare abbastanza strana visto che ha accettato una wild agli organizzatori nonostante avesse la possibilità di giocare in casa nel torneo di Stoccarda. Nonostante i forfait di Goffin e Gasquet, il tabellone presenta comunque nomi interessanti tra cui spicca quello del tre volte campione Nicolas Mahut che si trova proprio nel quarto di Zverev, fase in cui nessuno dei due dovrebbe trovare difficoltà ad arrivare. Il finalista dello scorso anno e testa di serie numero 4, Gilles Muller, rimane uno dei favoriti: il suo avversario all’esordio sarà Andreas Seppi (già affrontato a Miami quest’anno) che oggi ha sconfitto in tre set Tastuma Ito. Più competitiva la parte alta dove dominano i nomi di Cilic e Karlovic (bye). Nessuno però avrà vita facile considerando le mine vaganti Dolgopolov, Brown e Pospisil.

Qui il tabellone completo