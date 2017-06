Anteprima WTA: Giorgi in cerca del bis tra i mulini a vento

Camila torna a 's-Hertogenbosch, dove vinse due anni fa il suo unico titolo. Cibulkova e Mladenovic le prime teste di serie. Konta nettamente favorita a Nottingham

Aljona, all’anagrafe Jelena, di cognome Ostapenko ha sorpreso tutti. Nella freschezza e nell’incoscienza dei suoi vent’anni appena compiuti, ha conquistato la coppa “sospesa” tra le mille contendenti valide a metà e risolto il dubbio del nostro esperto AGF. Ma ora è giunto il tempo di archiviare Parigi, il Roland Garros e la sua terra rossa, per tuffarci nell’erba che ci porterà, tra meno di un mese, nel tempio del tennis, in quel di Wimbledon. E se in ambito maschile l’attesa sarà per il ritorno in campo di Roger Federer, in ambito femminile i riflettori si sarebbero accesi su Maria Sharapova, se non fosse che un infortunio costringerà la siberiana a saltare tutta la stagione su erba. Prima di Wimbledon però il calendario sarà fitto di impegni preparatori, a cominciare da lunedì 12 giugno con i tornei di Nottingham e ‘s-Hertogenbosch.

A Nottingham, torneo di categoria International, testa di serie numero 1 e naturale favorita sarà Johanna Konta. La britannica, che non ha brillato nella stagione su terra, torna a giocare sulla superficie in cui si mise in luce due anni fa da semi-sconosciuta e proprio a Nottingham raggiunse i quarti di finale. Sevastova, Davis, Riske, Safarova, Rogers, Barthel e Osaka completano il quadro delle teste di serie in un tabellone di qualità non eccelsa. Attenzione alle esperte Pyronkova e Rybarikova (la slovacca ha vinto l’unico torneo della carriera sull’erba), alla giovane australiana Ashleigh Barty e alla pattuglia di wild card britanniche, sempre pericolose su questa superficie. Assenti le ultime due vincitrici, Ana Konjuh che trionfò nel 2015 anticipando di pochissimo il primo successo della coetanea Bencic, e Karolina Pliskova che si impose lo scorso anno. Nessuna italiana né nel tabellone principale né in quello, già completato, delle qualificazioni. Ecco di seguito il main draw:

[1] Konta vs [WC] T. Moore

Wickmayer vs [Q] Kulickova

Barty vs Maria

[Q] Fett vs [7] Barthel

[4] Riske vs [WC] Watson

[Q] Yastremska vs Rybarikova

Dodin vs Linette

[Q] Ahn vs [8] Osaka

[5] Safarova vs [Q] Min

Hsieh vs Kucova

[Q] Martincova vs Pironkova

Nara vs [3] Davis

[6] Rogers vs Vekic

[WC] Robson vs Boserup

Sakkari vs Cepelova

McHale vs [2] Sevastova

In contemporanea nei Paesi Bassi prende il via il torneo di ‘s-Hertogenbosch, combined ATP/WTA. Stesso livello di Nottingham ma main draw ben più consistente, con Dominika Cibulkova a guidare il seeding, Kristina Mladenovic dal lato opposto e poi di seguito a completare le teste di serie Bertens, Vandeweghe, Konjuh, Babos, Tsurenko e Krystina Pliskova. Non poche le presenze interessanti anche tra le non teste di serie, da Jankovic alla specialista dei campi verdi Flipkens, da Kontaveit a Camila Giorgi, unica italiana in tabellone. Al primo turno Camila se la vedrà con Lepchenko, poi, dovesse vincere, potrebbe trovare Vandeweghe, una cliente difficile. Proprio Vandeweghe e Giorgi sono le ultime vincitrici del torneo: la statunitense se lo aggiudicò nel 2014 e lo scorso anno, Camila nel 2015 e per entrambe si tratta delle uniche vittorie in carriera. Questo il tabellone del torneo:

[1/WC] Cibulkova vs [Q] Lottner

[Q] Kato vs Rodina

Hogenkamp vs Minella

[Q] Korpatsch vs [5] Konjuh

[3] Bertens vs Petkovic

Vikhlyantseva vs [Q] Lister

[Q] Hlavackova vs Shvedova

[WC] Rus vs [6] Babos

[8] Kr. Pliskova vs Kontaveit

Flipkens vs Brengle

Lepchenko vs Giorgi

Witthoeft vs [4] Vandeweghe

[7] Tsurenko vs Mertens

Jankovic vs [Q] Krejsova

Sasnovich vs [WC] Kalinskaya

Ozaki vs [2] Mladenovic

La settimana successiva si giocherà a Birmingham, con una promettentissima entry list, e per il secondo anno a Maiorca, nelle isole Baleari. Il principale motivo di interesse verso l’International spagnolo sarà il ritorno in campo di Victoria Azarenka dopo la pausa per maternità.

Massimo Aceti