“La Décima – The Story”. L’impresa di Nadal su Eurosport 1

Questa sera alle 20.30 su Eurosport 1 andrà in onda il documentario “La Decima – The Story” con il dietro le quinte della sua decima vittoria a Parigi

Aveva già uno spazio tutto suo nella storia del tennis, ma con la vittoria di ieri su Stan Wawrinka, Rafael Nadal è entrato nella leggenda: dieci vittorie al Roland Garros, forse un record ineguagliabile. Per celebrarlo la Federazione francese di tennis ed Eurosport hanno deciso di fare un regalo a tifosi e appassionati con un documentario che racconta la cavalcata trionfale del maiorchino verso il suo ultimo successo sulla terra rossa.

Nadal infatti quest’anno ha concesso a Eurosport e alla Federazione francese la possibilità di registrare momenti intimi e personali, dando così modo di far vedere ciò che sta oltre il corridoio che porta dagli spogliatoi al campo da tennis.

L’appuntamento è per questa sera alle 20.30 sul canale Eurosport 1. Arnaud Simon, Senior Vice President Content, Production and Events ha dichiarato: “Vogliamo costantemente migliorare la copertura dei più importanti eventi sportivi, portando gli appassionati sempre più nel cuore dell’azione. Siamo contenti di aver lavorato con la FFT per offrire ai fan del tennis un esclusivo dietro le quinte di quello che si è poi rivelato essere lo storico decimo successo di Rafael Nadal al Roland Garros”.