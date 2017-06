Wawrinka prova la mossa Annacone: lo seguirà sull’erba

Per migliorare il suo rendimento sull'erba Stan Wawrinka si affiderà a Paul Annacone, ex coach di Sampras e Federer

Dopo la sconfitta contro Rafa Nadal, la prima in una finale Slam, Stan Wawrinka guarda già al futuro. È arrivato infatti l’annuncio dell’inizio di una collaborazione con Paul Annacone, coach statunitense che ha lavorato con Tim Henman, Pete Sampras (1995-2001) e Roger Federer (2010-2013). Se Annacone non si era spinto oltre i quarti di finale a Wimbledon da giocatore, da allenatore può “vantare” cinque dei sette successi di Sampras e quello del 2012 di Federer. Anche Wawrinka non ha mai fatto meglio dei quarti a Wimbledon, l’unico Major che manca alla sua collezione. La scelta di ingaggiare Annacone per affiancare Norman durante la stagione su erba sembra quindi particolarmente sensata.

Lo svizzero disputerà il torneo del Queen’s al via il 19 giugno prima di tuffarsi nell’erba londinese, stessa programmazione del 2016. Lo scorso anno la campagna verde era stata pressoché fallimentare: sconfitta al primo turno nel minore dei due tornei, sconfitta al secondo sul centrale di Wimbledon (per mano di del Potro). Stan quindi può soltanto migliorare in questo 2017, che finora gli ha regalato un titolo a Ginevra e due finali (Indian Wells e Parigi).

“Sono contento di poter annunciare che Paul Annacone si aggiungerà al mio staff per aiutarmi durante la stagione sull’erba, nelle prossime quattro settimane. L’esperienza di Paul parla da sola, ha lavorato con alcuni dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Le sue capacità potranno soltanto migliorare la nostra comprensione del gioco sull’erba. È un onore e un privilegio aggiungere un allenatore così al mio angolo”. Così si è espresso Stan Wawrinka a margine del suo annuncio.