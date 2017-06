WTA Nottingham: avanti Pironkova e Wickmayer

Pochi incontri significativi nella giornata d'apertura del torneo inglese su erba: vincono anche Linette e Ahn

Giornata piuttosto avara di emozioni quella odierna al WTA International di Nottingham, uno degli appuntamenti d’apertura della stagione su erba femminile. La partita più combattuta è stata quella tra Fett e Barthel, che ha visto Fett prevalere al terzo set. Nel primo parziale un solo break, a favore di Fett, a fare la differenza. Nel secondo set Barthel pareggia il conto dei set con un break al dodicesimo gioco. Nel terzo set la tedesca va vicina al successo, servendo per il match, sciupando l’occasione ma avendo tre match-point in suo favore in risposta sul 5-4. Fett tuttavia non si arrende e non solo salva i match-point, ma nell’undicesimo gioco strappa la battuta all’avversaria e poi col servizio vince il terzo set 7-5. Meno combattuto il match tra Magda Linette ed Oceane Dodin, con Linette che ha prevalso 6-4 7-6. La qualificata statunitense Ahn lascia appena due giochi a Naomi Osaka, vincendo 6-1 6-1. Hsieh sconfigge Kucova in due set, straripando nel primo (vinto per 6-1) e gestendo le forze nel secondo, incamerato per 6-4.

Tsvetana Pironkova (già semifinalista a Wimbledon qualche anno fa) parte bene in quest’avventura erbivora 2017 e sconfigge la qualificata Martincova 6-2 6-2. Boserup domina contro Laura Robson 6-4 6-3. Il programma si conclude con la vittoria di Wickmayer su Kulichkova con un doppio 6-4, con entrambi i set che si sono decisi a causa di un break nel decimo gioco

Risultati:

Y. Wickmayer b. [Q] E. Kulichkova 6-4 6-4

[Q] J. Fett b. [7] M. Barthel 6-3 5-7 7-5

M. Linette b. O. Dodin 6-4 7-6(5)

[Q] K. Ahn b. [8] N. Osaka 6-1 6-1

S. Hsieh b. K. Kucova 6-1 6-4

T. Pironkova b. [Q] T. Martincova 6-2 6-2

J. Boserup b. [WC] L. Robson 6-4 6-3