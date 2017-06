WTA ‘s-Hertogenbosch: semaforo verde per Camila Giorgi

Nonostante 16 doppi falli l'azzurra batte Lepchenko al terzo senza mai perdere il servizio (4 palle break salvate). Al prossimo turno aspetta Vandeweghe o Witthoeft. Fuori Babos e Jankovic

Archiviato un Roland Garros emozionante e storico con la decima di Nadal e la prima vittoria della nuova stella Ostapenko, è tempo di passare sull’erba con i cosiddetti tornei di preparazione. Il circuito WTA fa tappa a ‘s-Hertogenbosch, tradizionale torneo olandese, giunto quest’anno alla ventisettesima edizione. Esordio vincente per la nostra connazionale Camila Giorgi, che proprio qui a ‘s-Hertogenbosch vinse nel 2015 il suo primo e finora unico titolo della carriera; la tennista di Macerata era opposta all’esperta Varvara Lepchenko, ex numero 19 del mondo, che si era aggiudicata l’unico precedente, disputato 5 anni fa a Seoul.

Il primo set viene deciso da un solo break, ottenuto da Camila sul punteggio di 4-3 a suo favore, grazie ad un game sostanzialmente perfetto, in cui lascia per tre volte ferma l’incolpevole Lepchenko. Le sorti del match sono nel bene o nel male sempre in mano di Giorgi, con la statunitense relegata al ruolo di mera spettatrice. Nel secondo set regna l’equilibrio: nessuna delle due giocatrici riesce ad impensierire l’avversaria nei propri turni di battuta ed è quindi il tie break la logica conclusione del parziale; qui esce fuori l’esperienza di Lepchenko, che gioca meglio i punti decisivi, non sfrutta un set point sul 6-5, ma chiude successivamente 8-6, rinviando l’esito dell’incontro al terzo set. La favorita sembra essere a questo punto la statunitense, apparsa più solida e costante nel corso dei primi due parziali: tuttavia Camila non si scompone, annulla tre sanguinose palle break nel secondo gioco e successivamente strappa la battuta alla sua avversaria. Giorgi come nei due set precedenti tiene sempre il servizio, non concede ulteriori opportunità a Lepchenko e ottiene sul 5-2 a suo favore, grazie ad una risposta vincente lungolinea di rovescio, il punto che le consegna l’incontro dopo 2 ore e 15 minuti di lotta. Prova positiva soprattutto al servizio per la nostra connazionale: nonostante i 16 doppi falli, problema atavico di Camila, spiccano infatti gli 8 ace e soprattutto la percentuale di punti ottenuti con la prima, ben 85%. La prossima avversaria di Giorgi uscirà dall’incontro in programma domani tra la testa di serie numero 4 Coco Vandeweghe, vincitrice di questo torneo nel 2014 e nel 2016, e Carina Witthoeft.

Negli altri match odierni, spicca la vittoria in due set di Petra Krejsova, proveniente dalle qualificazioni, ai danni della ex numero 1 al mondo Jelena Jankovic; per la ceca, attualmente al numero 277 del mondo, suo best ranking, si tratta addirittura del primo successo in carriera a livello WTA. Per Jankovic invece, nona sconfitta stagionale al primo turno, a testimonianza di come ormai la serba, a 32 anni, sia nella fase calante della sua ottima carriera. Nel secondo turno Krejsova se la vedrà contro la testa di serie numero 7 Lesia Tsurenko, che ha lasciato solamente 5 giochi alla giovane belga Elise Mertens. In apertura di programma, sul campo centrale, vittoria a sorpresa della wild card Arantxa Rus, numero 183 del mondo; la giocatrice di casa ha superato in rimonta Timea Babos, sesta favorita del seeding, dopo una battaglia durata oltre due ore. Rus aspetta ora la vincente del match tra Hlavackova e Shvedova.

Risultati:

C. Giorgi b. V. Lepchenko 6-3 6-7(6) 6-2

[WC] A. Rus b. [6] T. Babos 5-7 6-2 6-3

[7] L. Tsurenko b. E. Mertens 6-4 6-1

[Q] P. Krejsova b. J. Jankovic 6-3 7-5

Matteo Polimanti