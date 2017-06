WTA Nottingham: 300esima vittoria in carriera per Konta

Oltre alla britannica, avanzano Riske e Safarova (tds 4 e 5). Fuori invece Sevastova (2), Davis (3) e Rogers (6)

Martedì intenso a Nottingham nella seconda giornata del WTA International che apre la stagione dell’erba inglese: proiettori puntati già di prima mattina sulla numero 1 del seeding e beniamina locale Johanna Konta, chiamata a riscattare la magra stagione su terra che l’ha vista vincere appena due primi turni su quattro tornei disputati. L’arrivo del tappeto verde rilancia la britannica che debutta in scioltezza e trova una vittoria che le porta un prestigioso riconoscimento: per la britannica di origini australiane è stata infatti la vittoria numero 300 in carriera. Troppa differenza rispetto all’avversaria odierna, la wild card Tara Moore, numero 235 delle classifiche mondiali, costretta al ritiro in avvio di secondo parziale. Primo set con Moore a collezionare doppi falli e Konta a smistare con ordine da fondo, mostrando una solidità promettente al servizio. La numero 8 al mondo breakka nel terzo e nel settimo game per chiudere il parziale sul 6-2, salvando una palla del controbreak solo quando è andata a servire per il set. Le basta poi vincere i primi due game nel secondo parziale per avanzare al turno successivo approfittando del ritiro della connazionale nata a Hong Kong per un problema al piede che ne ha condizionato la mobilità. Trecento vittorie in carriera per la numero 1 d’ Inghilterra, festeggiata con un mazzo di fiori a fine match: al secondo turno la attende Yanina Wickmayer, vincente ieri su Kulichkova.

https://twitter.com/BritishTennis/status/874643400200421376

Ad eccezione delle teste di serie numero 7 e 8 (Barthel e Osaka, in campo ieri e sconfitte entrambe), oggi in campo tutti gli altri pezzi grossi del seeding: cade la tds numero 3 Lauren Davis che cede in due set altalenanti e zeppi di break a Kurumi Nara con un doppio 6-3. Niente da fare neanche per la testa di serie numero 6 Shelby Rogers che si schianta 6-3 6-4 contro Donna Vekic. C’era attesa sul Centre Court per Watson, ormai ex promessa del tennis inglese che alle prese con i soliti guai fisici è oggi sprofondata fino al numero 113 del ranking. Heather è entrata in tabellone solo grazie ad una wild card e oggi nulla ha potuto contro la regolarità di Alison Riske, finalista lo scorso anno e accreditata della testa di serie numero 4: 6-2 6-3 in un’ora e un quarto con un risultato mai messo in discussione. Vittoria anche per Lucie Safarova contro la qualificata americana Grace Min: la stella del doppio femminile vince in scioltezza il primo set piazzando tre break, per poi cedere il secondo parziale al tie break, prima di spuntarla 6-2 al terzo dopo due ore e ventotto.

Il programma si è chiuso poi a serata inoltrata sul Campo 2 con l’estromissione della testa di serie numero 2 Sevastova che ha ceduto al tie break del terzo set all’americana McHale: dopo un bagel senza appello nel primo set in 21 minuti, la lettone vince un tiratissimo secondo parziale per 7-5, con tre scambi di break nel finale. Nel terzo set McHale brekka nel quarto gioco, va a servire per il match, arriva alla palla dell’incontro ma la fallisce e subisce il break. Sul 5-5 Sevastova piazza il secondo break consecutivo che la porta a servire per il match ma perde la battuta a 15. Si va dunque al tie break che vede la venticinquenne statunitense vittoriosa per 7 punti a 2. Per lei ci sarà ora Sakkari, che su un’altra durissima sfida sul Campo 2, in apertura di programma, ha battuto solo al tie break del terzo set Jana Cepelova, annullando anche match point. Sul Campo 1 invece vittoria con bagel nel terzo set per Asleigh Barty contro la tedesca Maria.

Domani i primi secondi turni per il combined inglese, che accoppia infatti il torneo WTA International ad un Challenger maschile: oggi era in campo Luca Vanni che ha dilapidato ben sei match point contro l’australiano Smith, prima di cedere 7 punti a 1 nel tie break decisivo (curiosamente sempre sul Campo 2, che ha visto oggi tre partite su quattro chiudersi al tie break del terzo set). Domani in campo anche Fabbiano contro Bhambri.

Risultati:

[1] J. Konta b. [WC] T. Moore 6-2 3-0 rit.

A. Barty b. T. Maria 4-6 6-3 6-0

[4] A. Riske b. [WC] H. Watson 6-2 6-3

M. Rybarikova b. [Q] D. Yastremska 6-1 6-2

[5] L. Safarova b. [Q] G. Min 6-3 6-7(5) 6-2

K. Nara b. [3] L. Davis 6-3 6-3

D. Vekic b. [6] S. Rogers 6-4 6-3

C. McHale b. [2] A. Sevastova 6-0 5-7 7-6(2)

M. Sakkari b. J. Cepelova 7-6(3) 5-7 7-6(6)

Matteo Orlandi