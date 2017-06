Karolina Pliskova salta il torneo di Birmingham

La numero 3 del ranking è costretta a rinviare il debutto sull'erba a causa di un problema a un gomito. Tornerà in campo a Eastbourne

Karolina Pliskova, terza giocatrice del ranking WTA e recente semifinalista all’Open di Francia, non prenderà parte al torneo di Birmingham in programma a partire da lunedì 19 luglio a causa di un problema a un gomito. Interpellata dall’agenzia ceca CTK, la giocatrice ha confessato che il dolore la tormenta da qualche tempo. “Il gomito mi dà problemi già da alcune settimane, ed è meglio che mi riposi bene. Il mio obiettivo, naturalmente, è quello di essere al top a Wimbledon“. Una decisione che sorprende relativamente, dal momento che Karolina, mai oltre il terzo turno a Church Road, in assenza di Serena Williams e Maria Sharapova ha ottime carte da giocarsi sui prati più famosi del mondo.

Con un annuncio apparso oggi su Instagram Pliskova ha comunque annunciato di aver ripreso gli allenamenti, lasciando intendere che l’infortunio non dovrebbe essere troppo serio. Se non ci saranno ulteriori novità la tennista di Louny tornerà in campo a Eastbourne per l’ultimo warm-up in vista dei Championships, dove difende la finale raggiunta lo scorso anno.

https://www.instagram.com/p/BVUHFkdnWJ2/?taken-by=karolinapliskova&hl=it