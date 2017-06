Niente Wimbledon per David Goffin

Il giocatore belga non ha del tutto recuperato dallo sfortunato infortunio subito al Roland Garros. "I medici sono ottimisti, ma non mi sento ancora pronto"

David Goffin non farà parte dei 128 atleti che tra diciannove giorni esatti si sfideranno sui prati di Church Road. Attraverso un comunicato apparso nel pomeriggio sul proprio profilo Twitter, Goffin ha fatto sapere che l’infortunio alla caviglia procuratosi al Roland Garros inciampando su un telone a fondo campo durante il match di terzo turno contro Horacio Zeballos non è ancora del tutto alle spalle. “La convalescenza procede per il meglio e i medici sono ottimisti circa un mio pieno recupero in tempi brevi, ma Wimbledon è troppo vicino perché io possa sperare di competere al massimo delle mie possibilità. Voglio essere al 100%“. Il tennista nato a Liegi, attualmente classificato al tredicesimo posto del ranking ATP, non ha reso nota la data del rientro alle competizioni, ma è probabile che nel suo mirino sia finita l’ormai prossima stagione sul cemento nordamericano.