Un nuovo consulente per Milos Raonic

Tempo di assunzioni nel box di Milos Raonic: arriva Mark Knowles, ex numero uno in doppio. Lavorerà col canadese nelle cinque settimane sul verde

Non ci sarà un nuovo super coach alla corte di Milos Raonic. Dopo la separazione da Richard Krajicek ci eravamo lanciati in un quasi-pronostico: il futuro coach sarebbe stato un ex campione, amante della voleè e disposto ad accettare un incarico a tempo. Una soluzione simile a quella che il canadese propose dodici mesi fa a John McEnroe.

Ci eravamo quasi: l’uomo nuovo nel box di Milos Raonic sarà il bahamense Mark Knowles, ex numero uno in doppio e former coach di Mardy Fish. Affiancherà l’insostituibile Riccardo Piatti, punto fermo dell’entourage del canadese.

Tanta esperienza sui campi e poca nei box: Knowles vanta un’enorme carriera da doppista, con tre titoli Major in bacheca. Ironia della sorte, l’unica casella con lo zero è quella accanto allo Slam londinese. Solo una finale, nel 2002, anno di grazia in cui vinse anche gli Australian Open in coppia con Daniel Nestor.

La sfida che lo attende è enorme: Raonic non ha giocato una prima parte di stagione entusiasmante, complicata da qualche infortunio che rischia ora di compromettere la sua classifica. Lo scorso anno giocò alla grande nelle cinque settimane sul verde, raggiungendo la finale al Queen’s e a Wimbledon. Nonostante i 1500 punti da difendere, il vero obiettivo di Raonic è la conquista di un trofeo, gioia che latita ormai da oltre un anno. Né McEnroe, né Krajicek sono riusciti ad invertire la rotta. Sarà Knowles a riuscirci?