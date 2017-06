WTA ‘s-Hertogenbosch: Giorgi recita male il solito copione

Camila Giorgi cede a Carina Witthoeft, che è sembrata più a suo agio sulla superficie. L'azzurra tornerà in campo lunedì a Birmingham

Un lieve passo in avanti rispetto al 2016, quando le vittorie sull’erba erano state addirittura zero, con un solo set vinto. Ma la sconfitta al secondo turno del Ricoh Open di ‘s-Hertogenbosch rimane per Camila Giorgi un risultato poco in linea con le aspettative, ormai troppo gonfiate da quell’exploit di Wimbledon 2012 (ottavi di finale) sempre più lontano nel tempo. La n.66 tedesca Carina Witthoeft ha dimostrato maggiore agio sulla superficie, e dopo un primo set vinto solo al tie-break ha controllato la partita con relativo agio confermando le ottimi sensazioni del primo turno, in cui aveva battuto la più quotata Vandeweghe.

La tedesca vince in due set, ma è la partita dei rimpianti per Giorgi soprattutto nel primo set. Un solo precedente sul cemento in Lussemburgo nel 2013 con la vittoria di Camila. Primo set durissimo con Camila che deve difendersi da ben 6 palle break, set deciso al tiebreak, ma soprattutto zavorrato da ben 9 doppi falli dell’azzurra. Primo set senza break, si combatte palla su palla, Giorgi ha due occasioni che però sciupa per troppa precipitazione. Si arriva quindi all’undicesimo game dove Camila offre all’avversaria ben 5 palle break, sbagliando tanto con la prima palla, e riuscendo a rimediare nel finale con un servizio solo parzialmente ritrovato. Si va dunque al tiebreak. Giorgi trema perchè ha perso 4 degli ultimi 6 tiebreak giocati e anche stavolta non va meglio. Ma i rimpianti sono tanti, soprattutto quando dopo aver strappato un minibreak all’avversaria per portarsi sul 4 a 3, rovina tutto con l’ennesimo doppio fallo. A questo punto gioca bene la tedesca e Camila per la frustrazione sparacchia male un paio di dritti e mette in campo il nono doppio fallo. La tedesca mette quindi la testa avanti. Il secondo set parte sulla stessa linea del primo, Giorgi attacca a testa bassa ma oggi difficilmente riesce a mettere a segno colpi con continuità. Carina si difende bene ma soprattutto non soffre mai sul proprio servizio. Anzi, nell’ottavo game sottrae di nuovo la battuta dell’azzurra, davvero imprecisa e in difficoltà con i rimbalzi dell’erba olandese, tanto da consentire a Witthoeft di mettere a segno la seconda palla break del set. La tedesca serve ancora bene e porta a casa la partita con Camila Giorgi decisamente sconsolata.

L’azzurra rischia di rimanere ancora fuori dalle prime 100 del mondo (al momento è n. 105). Prima di Wimbledon disputerà anche i tornei di Birmingham (19 giugno) e Eastbourne (26 giugno).

