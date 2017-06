ATP ‘s-Hertogenbosch: Karlovic comodo, Cilic rimonta, Dolgo KO

Si conclude il secondo turno del torneo Atp di 's-Hertogenbosch. Nessun problema per Karlovic contro Kozlov. Soffre, ma pass, Marin Cilic. Vittoria facile per Medvedev. Dolgopolov costretto al ritiro contro Pospisil

L’incontro d’apertura della quarta giornata del torneo Atp 250 di ‘s-Hertogenbosch vede di fronte il gigante croato Ivo Karlovic contro la wild card statunitense Kozlov. Il match nel primo set è equilibrato. I due giocatori concedono poco al servizio, nonostante Karlovic metta a segno “soltanto” tre aces. Il parziale si decide in volata con l’esperto croato, testa di serie numero 3 del torneo, che la spunta per 6-4 in poco più di mezz’ora di gioco. Kozlov, numero 150 del mondo, nel secondo set esce di scena. Cede subito due volte il servizio, concedendo a Karlovic di volare sul 5-0 in appena 20 minuti. Ivo chiude facilmente per 6-1 in 58 minuti di gioco, chiudendo con 9 aces e nessuna palla break offerta all’avversario.

Suo avversario, domani nei quarti sarà Danil Medvedev. Il russo numero 65 della classifica mondiale, proveniente dalla qualificazioni, ha avuto la meglio su Kokkinakis. Primo set deciso da un break in apertura da parte del russo che concede soltanto quattro punti al servizio e chiude in mezz’ora di gioco con grande disinvoltura. Il secondo parziale è molto più equilibrato. Kokkinakis, al secondo torneo dopo il rientro dall’infortunio, mostra una grande grinta pur non giocando uno splendido tennis. L’epilogo non può che essere il tie break dove la freschezza e la solidità del russo fanno la differenza. Vittoria per Medvedev in un’ora e 19 minuti di gioco.

Esordio con vittoria anche per la testa di serie numero 1 del tabellone, Marin Cilic. La vittoria è più sofferta del previsto contro Janko Tipsarevic. Demerito del croato, che nel primo set, dopo aver concesso soltanto due punti nei turni di servizio, non strappa la battuta al serbo, va avanti 6-3 nel tie break, non sfrutta i tre set point e finisce col perdere il parziale per 8 punti a 6. Nel secondo set Cilic va subito avanti e chiude con disinvoltura per 6-2. Il set decisivo è molto equilibrato. Il numero 7 della classifica mondiale riesce a spuntarla al fotofinish per 6-4 dopo un’ora e 57 minuti di battaglia. Decisiva la maggiore freschezza nel finale di Cilic, contro un coriaceo Tipsarevic, che mostra dei grandi passa in avanti in questo match, che potrebbero portarlo ben oltre la 61.ma posizione che occupa attualmente. Si tratta dell’ottava vittoria su 10 confronti diretti per Marin Cilic sul serbo.

Suo avversario nei quarti sarà Vasek Pospisil. che batte Alexander Dolgopolov, in quello che sulla carta era il match più interessante di giornata. In effetti il primo set mantiene le aspettative. Tanto equilibrio, servizi dominanti e decisione al tie break che vede prevalere nettamente il qualificato canadese, numero 83 del ranking. Nel secondo parziale, Pospisil scappa via subito di un break. Dolgopolov sembra cedere di schianto, non reagisce ai colpi dell’avversario e sul 4-2 Pospisil, dopo un breve intervento del trainer, stringe la mano all’avversario e si ritira, per un presunto problema al ginocchio. Seppur per ritiro dell’avversario un’importante vittoria per Pospisil, reduce da un’annata tutt’altro che positiva. Ai quarti con Cilic sarà dura, ma se tiene alta la percentuale di prime potrà creare qualche grattacapo al croato.

Risultati:

[3] I. Karlovic b. [WC] S. Kozlov 6-4 6-1

[1] M. Cilic b. J. Tipsarevic 6-7(6) 6-2 6-4

[Q] D. Medvedev b. [PR] T. Kokkinakis 6-3 7-6(3)

[Q] V. Pospisil b. A. Dolgopolov 7-6(2) 4-2 rit.

Domenico Giugliano