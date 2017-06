Murray apre alle nuove regole delle Next Gen ATP Finals

Lo scozzese va controcorrente: "Solo provando le novità si può scoprire se funzionano"

Durante gli Internazionali BNL d’Italia Chris Kermode aveva annunciato a nome dell’ATP le novità di regolamento che saranno sperimentate durante le ATP Next Gen Finals di Milano, in programma dal 7 all’11 novembre. Tradizionalisti e protettori dell’antico candore del tennis sono presto entrati in sommossa, terrorizzati al pensiero di un nuovo tennis con gli spettatori a far caciara sugli spalti, i set al meglio dei quattro game e privati della mirabile battaglia ai vantaggi. Kermode ha decisamente aperto al futuro, ma al contempo ha espresso con chiarezza il concetto secondo cui la manifestazione di Milano farà da “cavia” alle nuove regole, per testare il gradimento di pubblico e giocatori. Non è bastato per placare le critiche dei più strenui conservatori.

I giocatori però stanno dimostrando di essere più aperti al cambiamento. Dopo le parole di Novak Djokovic, che si era detto possibilista riguardo ai cambiamenti, ad appoggiare l’operato di Kermode ci ha pensato anche il n.1 del mondo Andy Murray. Non un endorsement da poco per il circuito. Lo scozzese ritiene che l’approccio dell’ATP sia quello giusto per avvicinarsi al futuro del tennis. La stessa “apertura mentale” che aveva suggerito Djokovic. “Il tennis sta andando molto bene ora ma questo non significa necessariamente che sarà così anche in futuro. Credo quindi che sia importante sperimentare nuovi formati, nuovi sistemi di punteggio e vedere se funzionano. È sempre positivo affacciarsi alle novità… al peggio avremo provato qualcosa di diverso. Il tennis è stato spesso accusato di essere troppo tradizionalista, di non voler provare nulla di nuovo“.

Murray ha confessato di avere qualche rimostranza su alcuni dei cambiamenti che l’ATP ha deciso di sperimentare. In particolare non è sicuro del funzionamento del “killer point“, che entrerà in sostituzione del classico sistema dei vantaggi. Positivo invece il parere sui set giocati sulla breve distanza.