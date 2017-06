Un mercoledì di tennis: quello che (forse) vi siete persi

A Stoccarda Struff fallisce un match point in maniera rocambolesca, mentre a Lisbona un game dura poco, pochissimo. Giusto mezz'ora

A volte nel tennis è tutta una questione di costanza, resistenza e perseveranza, altre volte succede tutto così velocemente che ciò che conta di più sono i riflessi, l’improvvisazione e anche un po’ di fortuna. Questi due casi si sono verificati entrambi ieri a oltre 2.000 chilometri di distanza, uno all’ATP 250 di Stoccarda e l’altro al challenger di Lisbona.

Nell’ultimo match in programma sul campo centrale del Mercedes Open, di fronte a un pubblico ancora sotto shock per la vittoria di Haas su Federer, si affrontavano Pouille, testa di serie numero 4, e Struff. Come spesso capita sull’erba, dopo essersi scambiati un set per parte, i due dopo due ore di lotta arrivano al tie-break del terzo dopo che pouille aveva già servito sul 6-5 in suo favore. Nel tie-break il francese fallisce il terzo e il quarto match point della sua partita; Struff prova la beffa finale servendo sull’ 8-7 in suo favore, ma perde il punto così:

That's one way to save a match point.. So happy I won this match, it was a tough one to launch the grass season 💪🔥🍀 #TeamPouille #MP #ComeOn pic.twitter.com/2vTYDyzGY7 — Lucas Pouille (@la_pouille) June 14, 2017

Il circuito ATP è già totalmente proiettato sull’erba, i challenger invece fanno ancora la spola tra verde e rosso e mentre sui prati inglesi di Nottingham si gioca un torneo con montepremi da 127.00€, a Lisbona si suda ancora sul mattone grattugiato per qualche “spicciolo” in meno (il montepremi è di 43.000€). Quasi in contemporanea a Pouille-Struff, sull’Estadio Cif andava in scena il secondo turno tra Sakharov e Oliveira. Ebbene se ancora non avevate ben chiaro il concetto di “lotta”, i due ne danno un chiaro esempio sul 2-1 del terzo set con un game da 36 punti durato oltre mezz’ora. Alla fine Sakharov è riuscito a tenere il servizio trasformando l’ottavo game point e salvando nove palle break. Alla fine del gioco l’arbitro ha concesso ai giocatori una pausa più lunga ai giocatori che hanno bevuto e si sono cambiati le proprie t-shirt.

Ridiculous 36 points/30 minutes game. Umpire allowed players to drink and even change shirt after the pic.twitter.com/LGhMQUKVG5 — José Morgado (@josemorgado) June 14, 2017

È stato Sakharov infine a portare a casa la vittoria dopo 3h e 4’ con il punteggio di 6-3 5-7 6-4.