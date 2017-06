Wawrinka sceglie San Pietroburgo invece della Laver Cup

Lo svizzero risulta regolarmente iscritto al torneo russo che si svolgerà nella stessa settimana della Laver Cup

Wawrinka ha deciso di non partecipare alla Laver Cup, torneo esibizione ideato dall’amico Roger Federer e dallo stesso Rod Laver, preferendo invece l’ATP 250 di San Pietroburgo (al via il 18 settembre) in cui difende la finale.

La Laver Cup, detta anche la Ryder Cup del tennis, si svolgerà a Praga dal 22 al 24 settembre e metterà a confronto due squadre: Europa e Resto del Mondo. Entrambe saranno formate dai migliori quattro giocatori delle suddette zone geografiche, basandosi sul ranking ATP aggiornato al lunedì seguente a Wimbledon, più altri due giocatori scelti direttamente dai rispettivi capitani: Borg per l’Europa e McEnroe per il Resto del Mondo.

Wawrinka al momento rientrerebbe a far parte della squadra Europea e sarà difficile che esca dai primi quattro a livello di ranking poiché dovrà solo difendere il primo turno al Queen’s (sconfitto lo scorso anno da Verdasco) e il secondo a Wimbledon (sconfitto da del Potro). Al momento non è ancora dato sapere se si tratti di un “messaggio” da parte di Wawrinka alla Laver Cup e a Federer, ma di sicuro se Stan dovesse rimanere fermo sulla sua decisione, ciò rappresenterebbe uno smacco nei confronti dell’amico e ideatore della competizione.

Nadal e Raonic hanno invece già dato il loro consenso a prendervi parte.

