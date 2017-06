WTA Nottingham: tutto facile per Konta, McHale cede al fotofinish

Grande prova della n.1 del seeding che si sbarazza di Wickmayer. Cade a sorpresa McHale, che sciupa un match point, e si arrende a Sakkari. Safarova si salva contro Hsieh

Prova di forza di Johanna Konta che spazza via l’incolpevole Wickmayer con un perentorio 6-4 6-1, per la n.1 del seeding un esordio positivo sui prati di Nottingham, anche perché la belga aveva vinto-quasi un anno fa-proprio sulla stessa superficie a Birmingham. C’era curiosità sulle condizioni generale dell’australiana naturalizzata britannica, perché, soprattutto la sconfitta all’esordio al Roland Garros contro Hsieh aveva lasciato qualche perplessità. Tutto semplice, troppa la differenza tecnica per sperare di fare partita pari, ma è Yanina ad aver giocato praticamente molto al di sotto del proprio standard abituale. Il 2017 della top ten è positivo (best ranking raggiunto, è attualmente n.6 del mondo, e titoli a Sydney e soprattutto a Miami), ma ora tocca fare il salto definitivo e l’erba può rappresentare, considerando le sue caratteristiche tecniche, un buon alleato.

A Nottingham arriva subito la sorpresa di giornata, infatti la greca Sakkari sorprende la statunitense McHale, che ha anche fallito un match point. Una prestazione inspiegabile, anche perché l’ellenica non è certamente una specialista dell’erba sebbene possiede qualche colpo interessante. Un match al limite dell’isterismo quello giocato dalla tennista a stelle e strisce, che, dopo essere andata avanti 6-1, è rimasta prigioniera delle sue indecisioni tattiche e della tensione. La fotografia perfetta è il doppio fallo che regala i quarti a Sakkari ed amplifica i rimpianti per Cristina, che ha perso una grande occasione. Dopo una partenza disastrosa, Maria, pur poco a suo agio sull’erba, aumenta il ritmo dei suoi colpi ed approfitta di un calo generalizzato dell’americana, che, inspiegabilmente, spinge meno da fondo e non controlla più lo scambio. La statunitense, che appena un anno fa costrinse Serena Williams al terzo a Church Road, dimostra di saper giocare a tennis, ma, soprattutto nel secondo parziale, commette qualche errore evitabile, forse dovuto alla troppa sicurezza. Emblematico è lo smash a rimbalzo (praticamente da “battezzare” anche con un comodo appoggio) che l’americana spedisce in out di metri, che porta la n.98 del mondo a palla break. Cristina annullerà la minaccia con autorità, ma abbassare la guardia è sempre pericoloso soprattutto contro avversaria di altra caratura. Perso il tie break, McHale va ancora di più fuori giri, infatti scivola sotto 3-0 ed è sempre più in balia dei propri dubbi. Improvvisamente arriva un insperato controbreak, che rimette le sorti dell’incontro in discussione. La n.58 della classifica generale passa in vantaggio e si appresta a servire per l’incontro, tuttavia, dopo aver fallito un match point, commette un paio di errori banali che consentono all’ellenica di pareggiare. Cristina, tuttavia, fa ancora peggio perché con un doppio fallo consegna il passaggio del turno all’avversaria e si dirige, così, mestamente fuori dal campo.

Concludono il programma le vittorie di Safarova e Rybarikova che eliminano rispettivamente Hsieh e Riske, che lo scorso anno aveva raggiunto la finale, dove fu sconfitta da Pliskova. La slovacca, ormai precipitata al n.117 del mondo, è dotata di un tennis da erba efficace ed imprevedibile e può fare strada a Nottingham. Partita sofferta per Safarova, che dopo un orribile primo parziale, riesce a sistemare la misura dei propri colpi ed a ribaltare le sorti dell’incontro, ma è stata aiutata da Hsieh che ha sprecato un match point con un doppio fallo.

Risultati:

[1] J. Konta b. Y. Wickmayer 6-4 6-1

M. Sakkari b. C. McHale 1-6 7-6(3) 7-5

M. Rybarikova b. [4] A. Riske 6-2 6-7(5) 7-5

[5] L. Safarova b. S-W. Hsieh 1-6 6-3 7-6 (7)