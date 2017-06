WTA ‘s-Hertogenbosch: Mladenovic e Konjuh ai quarti

Battute in tre set Sasnovich e Hogenkamp. Fuori le qualificate Hlavackova e Lottner (ieri aveva eliminato Cibulkova)

Vince ma ci rimette un set Ana Konjuh, numero 33 WTA, contro Richel Hogenkamp, numero 100 del mondo. Primo set molto combattuto, dove l’olandese non concede nemmeno una palla break alla più quotata avversaria, ma anzi gioca un gran tennis d’attacco che mette in difficoltà la croata. Konjuh concede invece due palle break nel settimo game che Hogenkamp sfrutta portandosi avanti nel punteggio, brava poi l’olandese a chiudere col servizio il set. La giornata no della croata sembra decisamente sancita nel primo game del secondo set, quando scende 15 a 40 e si fa nuovamente brekkare. Da questo momento però Hogenkamp fallisce tutti i punti cruciali, si fa brekkare nel quarto game, servendo decisamente male, e poi di nuovo nell’ottavo game, partita in parità. Terzo set in fotocopia del secondo, nuovo break ai danni della croata nel secondo game, ma di nuovo Hogenkamp incapace di condurre il gioco una volta in vantaggio. Altri due break nel quinto e settimo game, e partita senza grandi meriti chiusa da Konjuh. Finisce la favola di Antonia Lottner, che ieri aveva estromesso dal torneo Cibulkova, eliminata da Evgeniya Rodina, numero 80 della WTA. Grande primo game del match con Lottner che si trova ad affrontare ben 5 palle break e capitola all’ultima cedendo il break. Rodina cede un break rimettendo in parità la partita ma nell’undicesimo game Lottner perde il servizio a zero. Rodina si porta a casa il set. Secondo set molto confusionario con il servizio che diventa superfluo, Rodina tiene due volte la battuta e tanto basta per portarsi a casa il match, dopo che nell’undicesimo game col servizio a disposizione aveva avuto ben 3 match point, fallendoli tutti e concedendo il break all’avversaria. Lottner nel game successivo ricambia il favore e il match finisce.

Arantxa Rus vince in due set contro Andrea Hlavackova, due break nel primo set e uno nel secondo danno il match all’olandese apparsa decisamente più a proprio agio sulla superficie. Kristina Mladenovic, numero 2 del tabellone, batte in tre set Aliaksandra Sasnovich. Uno a uno i precedenti con la vittoria della Sasnovich a Wimbledon lo scorso anno. Primo set disastroso alla battuta per Mladenovic, che perde 4 volte il servizio, quasi mai sulla propria battuta riesce a essere efficace. Nel secondo set nel quarto game si difende bene da 4 palle break nel quarto game, per poi finalmente liberare il braccio e prendersi due break nel quinto e settimo game. Nel secondo game del terzo set ancora 4 palle break per Sasnovich, che però non le sfrutta come nel set precedente. Anzi il copione si ripete e ci sono di nuovo due break francesi, che danno il match a Mladenovic.

Risultati:

[WC] A. Rus b. [Q] A. Hlavackova 6-2 7-5

E. Rodina b. [Q] A. Lottner 7-5 6-3

[5] A. Konjuh b. R. Hogenkamp 4-6 6-3 6-4

[2] K. Mladenovic b. A. Sasnovich 3-6 6-2 6-2