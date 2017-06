Challenger Caltanissetta: oggi i quarti, tre italiani ancora in gara

Dei sei italiani impegnati agli ottavi di finale solo tre passano il turno: Paolo Lorenzi, Marco Cecchinato e Alessandro Giannessi

Con la vittoria di Marco Cecchinato ai danni del russo Rublev si è chiuso, ieri, il quadro degli ottavi di finale al Challenger di Caltanissetta. Buone notizie per i colori italiani visto che sono ancora tre i tennisti tricolore impegnati nella competizione: Cecchinato, appunto, Lorenzi e Giannessi. Come abbiamo visto il primo ha superato Rublev agli ottavi, mentre Lorenzi e Giannessi si sono sbarazzati rispettivamente di Djere e Cervantes. Il primo ha vinto in rimonta al terzo, 6-7 6-3 6-2, per il secondo invece un secco 6-2 6-3 allo spagnolo.

Tre sono state anche le sconfitte italiani agli ottavi: Riccardo Bellotti ha perso dalla testa di serie numero 4 Albot, Bolelli dall’americano Tennys Sandgren e Travaglia ha perso un combattutissimo match contro Cedrik-Marcel Stebe. Oggi, a partire dalle 14,30 i quarti di finale, questo il programma:

I primi a scendere in campo saranno Marco Cecchianto, testa di serie numero 6, e il qualificato Stebe, sarà anche la loro prima sfida. Non prima delle 16,30 Giannessi contro Kukushkin, testa di serie numeo 7 contro testa di serie numero 3. Anche in questo caso nessun precedente. Chiude il programma del centrale Paolino Lorenzi e la sua inedita sfida contro Guido Andreozzi. L’ultimo quarto ancora da menzionare, Albot opposto a Sandgren, si giocherà anch’esso in apertura di programma, ore 14,30, ma sul Campo 2.

Risultati ottavi di finale:

[1] P. Lorenzi b. L. Djere 6-7 (6) 6-3 6-2

G. Andreozzi b. [5] F. Bagnis 7-5 7-6(5)

[4] R. Albot b. R. Bellotti 2-6 6-4 6-4

[8] T. Sandgren b. S. Bolelli 3-6 6-4 6-4

[7] A. Giannessi b. I. Cervantes 6-2 6-3

[3] M. Kukushkin b. R. Ramanatham 6-0 6-2

[6] M. Cecchinato b. A. Rublev 7-6 3-6 6-3

C. Stebe b. S. Travaglia 6-7(3) 7-6(6) 6-3

I tre in campo in Sicilia non saranno gli unici italiani impegnati nella giornata di oggi. A fargli compagnia ci saranno Gianluigi Quinzi e Tommy Fabbiano. Il primo è ai quarti del Challenger di Lisbona (terra, 43.000€) mentre il secondo si giocherà un posto in semifinale a Notthingham (erba, 127.000€). Quinzi affronterà, dopo aver superato Lloyd Harris agli ottavi, Pedro Sousa testa di serie numero 7 del seeding, nessun precedente. Fabbiano, infine, sfiderà il veterano Sergiy Stakhovsky, anche qui prima sfida tra i due.