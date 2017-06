Del Potro costretto a saltare il Queen’s

Del Potro e Daniel Evans saltano il Queen's, che intanto annuncia le wild card

Piccola rivoluzione tra le entry list dell’ATP 500 del Queen’s. Oggi sono state annunciate le wild card e i nomi dei tennisti fortunati sono James Ward, che nel 2011 raggiunse qui la semifinale, e il giovane Thanasi Kokkinakis. Entrambi hanno avuto a che fare con degli infortuni negli ultimi 18 mesi ma al momento sembra che siano sulla via del recupero, con il ventunenne australiano che proprio tre giorni fa è tornato alla vittoria di un match in singolare dopo un lungo digiuno. Il terzo ingresso diretto nel tabellone principale è stato riservato ad un altro britannico, Cameron Norrie, 21 anni e numero 230 del ranking, che farà il suo esordio in un evento ATP.

Da chi è sulla via del recupero passiamo a chi sta affrontando problemi fisici: gli Aegon Championship nelle ore scorse hanno dovuto registrare due defezioni importanti, che causeranno senza dubbio un po’ di dispiacere tra il pubblico. Daniel Evans e soprattutto Juan Martin del Potro non parteciperanno al torneo, con il primo che lamenta un problema al polpaccio mentre il tennista argentino, dopo aver annunciato il ritiro da ‘s-Hertogenbosch sette giorni fa, è ancora alle prese con l’infortunio all’inguine. In vista di Wimbledon il gigante di Tandil ha deciso dunque di saltare tutta la preparazione sull’erba sperando di arrivare allo Slam londinese quantomeno riposato, intanto rassicura i suoi fan facendo sapere che l’anno prossimo farò di tutto per non mancare l’appuntamento al Queen’s. Questi ritiri si aggiungono a quello del vincitore del Roland Garros Nadal, ma nonostante ciò il livello del torneo resta altissimo.