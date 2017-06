Muguruza: “In campo non voglio mostrare la mia emotività”

Garbiñe Muguruza fa qualche riflessione sul suo atteggiamento in campo e su quello che l'aspetta nelle prossime settimane. Con la sua immancabile visiera

La tennista spagnola si prepara per l’erba di Wimbledon e non lo fa solo sui campi, ma anche via internet, attraverso il suo canale YouTube ufficiale. In un breve video pubblicato ieri cerca di sottolineare la sua ambivalenza legata al carattere. Spesso la si vede camminare in campo con uno sguardo che farebbe pensare a una persona rigida anche in ambienti esterni al tennis. Ed invece “fuori dal campo credo di essere una persona completamente diversa: divertente, allegra… sul campo cambio un po’ perché cerco di mettere una ‘faccia da poker’ per non esprimere la mia emotività. Certe volte sono tesa, nervosa. Cerco di mantenere la mia compostezza”. E la compostezza è proprio quello che le è mancato nel match contro Mladenovic nell’ultimo Slam giocato. La francese, con il grande supporto del pubblico, è riuscita a fare breccia nel suo gioco come nella sua mente e la sconfitta è arrivata su tutti i fronti, tanto che il nervosismo in conferenza stampa si è tramutato in lacrime.

Per cercare di ottenere questa concentrazione tanto necessaria al suo gioco, Muguruza fa uso anche di un oggetto che caratterizza il suo abbigliamento. “La visiera per me è un grande aiuto. Fin da bambina ho giocato con una visiera e la cosa mi piace, mi tiene concentrata su quello che devo fare in campo, soprattutto quando mi trovo in questi grandi stadi. L’inizio della stagione sull’erba significa dover vestirsi di bianco, flettere le gambe maggiormente durante gli scambi e avere una mentalità aperta“, dice Garbiñe, sorridendo. “Non vedo l’ora di andare a Wimbledon. Da quando ho raggiunto la finale nel 2015 mi piace giocare lì, mentre prima per me era come se fosse una zona sconosciuta.”