Serena, non ti ferma neanche il pancione!

La 23 volte campionessa Slam non ne vuole sapere di riporre la racchetta, anche col pancione bene in vista. Serena tornerà a giocare, sembra ormai certo

Dev’essere stata la vittoria della giovanissima Ostapenko al Roland Garros. Probabilmente Serena avrà pensato, “se ci fossi stata io non sarebbe mai accaduto“. E se non l’ha pensato lei, sicuramente l’hanno fatto in molti tra tifosi e addetti ai lavori. Quel che è certo è che Serena Williams, la cui gravidanza è ormai al settimo mese, non ha mai riposto la racchetta nell’armadio. E la sensazione che lei non abbia mai dubitato sulle sue possibilità di tornare in campo, confermate con quasi certezza dal suo allenatore Mouratoglou, emerge chiaramente da questo breve video in cui la si vede colpire. E colpire.