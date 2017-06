Voci da Eastbourne: Djokovic potrebbe ricevere wild card

Il team di Djokovic avrebbe contattato gli organizzatori dell'ATP 250 inglese. L'ex n.1 del mondo non disputa un torneo di preparazione sull'erba nel 2010

Ancora nulla di confermato, ma sembra che Novak Djokovic possa tornare a giocare un torneo pre-Wimbledon dopo 7 anni. Il “prescelto” sarebbe l’ATP 250 di Eastbourne, in programma dal 26 giugno nella settimana che precede l’inizio dello Slam londinese. Il serbo non figura ovviamente nell’entry list – la tds n.1 è Pablo Cuevas – ma potrebbe ricevere una wild card. Secondo quanto riferito a Metro.co.uk da una fonte interna alla Lawn Tennis Association, sarebbe stato lo stesso staff di Djokovic a contattare gli organizzatori dell’Aegon International di Eastbourne per sondare il terreno. Non ancora una richiesta esplicita di wild card, ma un contatto preliminare in attesa che Nole dissipi i dubbi sulla sua programmazione.

Facile immaginare una piena disponibilità del torneo inglese a ospitare il n.4 del mondo, che a seguito del Roland Garros ha perso ben due posizioni in classifica ed è in cerca di punti preziosi per evitare di scivolare ancora in classifica. Il serbo nelle ultime stagioni ha scelto un programma di allenamento ed esibizioni per preparare Wimbledon: non gioca un match ufficiale su erba prima dello Slam londinese dal 2010, quando fu eliminato agli ottavi del Queen’s da Xavier Malisse.

Nei prossimi giorni ci si attende una conferma o una smentita. Se da una parte il campo partecipanti di livello non eccelso sembra rappresentare una buona occasione per Nole, che dovrebbe solo anticipare di qualche giorno il suo viaggio per il Regno Unito, dall’altra l’assenza di una settimana di stacco tra il torneo e l’inizio di Wimbledon potrebbe rappresentare un ostacolo. Un precedente in questo 2017 c’è: Novak aveva accettato una wild card “last minute” per il torneo di Acapulco.