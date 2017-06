WTA Birmingham: emorragia di top 10. Kerber sarà n.1 fino a Wimbledon

Il forfait di Simona Halep (n.2) si aggiunge a quello di Karolina Pliskova (n.3). La tedesca manterrà la prima piazza ancora per un mese

Il torneo di Birmingham continua a perdere i pezzi. Il Premier inglese al via lunedì 19 giugno ($885,040 di montepremi) dovrà fare a meno anche di Simona Halep, dopo le rinunce di Karolina Pliskova, Madison Keys, Agnieska Radwanska, Elena Vesnina, Daria Kasatkina, Mirjana Lucic-Baroni e Monica Puig. La finalista del Roland Garros accusa ancora un fastidio alla caviglia, uscita malconcia dalla finale persa con Ostapenko, e ha quindo scelto di presentarsi a Wimbledon senza disputare eventi di preparazione. In tabellone rimangono quattro top 10 (Kerber, Svitolina, Cibulkova e Konta) e la (fresca) ex top 10 Muguruza.

L’elevato numero di defezioni ha fatto la fortuna di otto giocatrici nella lista delle alternates tra cui proprio Jelena Ostapenko, che quindi comincerà dal tabellone principale e testerà le sue velleità sull’erba. Ci sarà anche Petra Kvitova, che ha ricevuto una wild card assieme alla britannica Heather Watson. Fuori di tre posti Camila Giorgi che quindi a meno di ulteriori rinunce dovrà disputare il torneo di qualificazione.

Il forfait di Halep, unito a quello della n.3 mondiale Pliskova, assicura ad Angelique Kerber il mantenimento della leadership del circuito fino al 16 luglio, quando il ranking WTA verrà aggiornato con i risultati di Wimbledon. La tedesca ha già perso i punti dei quarti raggiunti a Birmingham nella scorsa stagione, e anche dovesse perdere all’esordio non potrebbe essere raggiunta né da Halep – che non giocherà prima di Wimbledon – né da Pliskova, che disputerà il Premier di Eastbourne da finalista in carica e non potrà aggiungere più di 165 punti alla sua classifica: non sufficienti per scavalcare la tedesca. Il destino di Kerber sembra però segnato al termine dei Championships, quando scadrà la pesantissima cambiale della finale raggiunta nel 2016 contro Serena Williams (1300 punti). Un risultato che non sembra in condizioni di ripetere.