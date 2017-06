WTA s’Hertogenbosch: Tsurenko-Kontaveit in semifinale

Le semifinali sono Lesia Tsurenko contro Ana Kontaveit, e poi tra Natalia Vikhlyantseva e Ana Konjuk. Brutta la partita di Mladenovic che contro Tsurenko racimola solo quattro game

La prima semifinale del torneo olandese sarà tra Lesia Tsurenko, numero 37 WTA, e Ana Kontaveit. Tsurenko oggi ha superato agevolmente in due set Kristina Mladenovic, 4 a 1 i precedenti per la francese, tutti sul cemento, l’ultimo dei quali ad Acapulco a febbraio. Mladenovic ha sbagliato molto, troppo nel primo set, ed è praticamente sparita dal campo nel secondo. Inizia male la francese nel primo set facendosi brekkare immediatamente, poi tenta di rimediare ma Tsurenko gioca meglio, tiene il servizio agevolmente, rintuzza due palle break capitate all’avversaria nell’ottavo game, e nel nono le infligge un altro break, strappando a zero il servizio alla francese. Ma fino a qui c’era una partita. Poi il buio. In tutto il secondo set Mladenovic tiene una volta il servizio nel sesto game, ribattendo un primo match point all’avversaria. Prima e dopo un disastro, subisce due break, non controlla mai il rovescio, consentendo a Tsurenko di giocare quasi mai sottopressione. Tsurenko chiude nel settimo game mettendo a segno il match point con il primo ace della partita. Tutto in poco più di un’ora di gioco. Ana Kontaveit ha superato in due set Carina Witthoeft. Solo il primo set offre qualche spunto buono, anche se Carina parte subito con un break, e difficilmente mette in difficoltà l’avversaria alla battuta. Break ancora nel settimo e nono game per Kontaveit, che fallisce solo un game, letteralmente regalato alla tedesca. Secondo set senza storia, due break per Kontaveit e nemmeno una palla break per Carina, uscita letteralmente dalla partita. Un solo precedente tra Tsurenko e Kontaveit, con la vittoria della giocatrice russa a Guangzhou sul cemento.

L’altra semifinale sarà invece tra Natalia Vikhlyantseva e Ana Konjuk. La giocatrice russa ha superato senza faticare troppo l’olandese Arantxa Rus, numero 183 del mondo, partita dominata da Natalia che con un break nel primo set e due nei primi tre game del secondo chiude la pratica: Rus prova nel secondo set a prendere un po’ di campo ma a parte qualche palla break non riesce quasi mai a essere efficace. Vince Ana Konjuk, numero 33 del mondo, contro Evgeniya Rodina. Primo set molto combattuto, disputato palla su palla e ci vogliono ben 6 palle break nell’ottavo game per permettere alla croata di prendersi il vantaggio e condurre poi in porto il primo set. Il secondo set vede i servizi svanire nel nulla, debole soprattutto la prima palla croata, ci sono ben 4 break per parte e si va al tiebreak, tiene i nervi saldi Rodina e porta a casa il set, a dire il vero non proprio esaltante. Terzo set che inizia con un break per Konjuk, che però si riprende e rintuzza il tentativo di fuga di Rodina, di nuovo prima palla molto imprecisa per entrambe e tre break per parte portano al tiebreak. Rodina ha in questa fase ben 5 match point, di cui 2 col servizio a disposizione tutti falliti, ovvio che Konjuk chiuda al primo match point, dopo aver salvato la pelle.

Risultati:

[7] L. Tsurenko b. [2] K. Mladenovic 6-3 6-1

N. Vikhlyantseva b. [WC] A. Rus 6-3 6-2

[5] A. Konjuk b. E. Rodina 6-3 6-7 (4) 7-6 (10)

A. Kontaveit b. C. Witthoeft 6-3 6-1