Accadde Oggi: il 17 giugno 1980 nasce Venus Williams

La numero 11 del mondo festeggia oggi il suo 37esimo compleanno

Il 17 giugno del 1980 nacque Venus Williams, a Lynwood, California. Ben presto l’intera famiglia, sotto la guida di Richard Williams, si trasferì in Florida per permettere a Venus e Serena di frequentare un’accademia tennistica. Tuttavia il talento delle sorelle era destinato a esplodere precocemente e non passarono molti anni prima del loro esordio nel professionismo. La più grande delle sorelle lo ha fatto nel 1994 quando aveva ancora 14 anni ed è diventata numero 1 della classifica WTA in 3 occasioni differenti per un totale di 11 settimane. La prima volta fu il 25 febbraio del 2002, rendendola così la prima tennista afro-americana a ricoprire la posizione più alta del ranking dall’inizio dell’Era Open.

Ma i suoi risultati straordinari non si esauriscono qui: nel suo palmares vanta 49 titoli in singolare conquistati in 23 anni di carriera, e ben 7 di questi sono tornei dello Slam. Oltre a tutto ciò non va tralasciato il suo grande amore verso la propria nazione, gli Stati Uniti, e a riprova di questo ci sono 5 medaglie olimpiche (4 ori e un argento), vinte in ogni categoria. Venus comunque è una persona di grande cultura, e considerando anche tutto il tempo che ha passato lontano dai campi per via degli infortuni e della Sindrome di Sjögren, è una tennista che ha interessi che si estendono molto al di là dello sport. È noto ormai il fatto che i vestiti che indossa in campo provengono dalla sua linea di abbigliamento EleVen, e inoltre non ha mai nascosto la sua volontà di impegnarsi in prima persona per il raggiungimento dell’uguaglianza tra i sessi.