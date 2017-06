ATP Challenger: Quinzi in semi a Lisbona, Fabbiano stupisce sull’erba

Quattro italiani su cinque vincono i loro match. A Caltanissetta semifinale per Lorenzi e Giannessi, Cecchinato unico sconfitto

La nutrita schiera di tennisti italiani presenti nel circuito Challenger anche ieri si è fatta valere e sono arrivate quattro vittorie su cinque match disputati. L’unico ad esser stato sconfitto è Marco Cecchinato, ma partiamo con ordine.

Il successo più inaspettato e sorprendente è quello di Fabbiano, che sull’erba di Nottingham ha sconfitto in tre set l’ucraino Stakhovsky (in passato capace di battere persino Federer su questa superficie) mettendo a segno anche dei punti altamente spettacolari – come quello che vi proponiamo qui sotto. Dopo la vittoria di ieri, Thomas oggi alle 12:00 si troverà ad affrontare un altro tennista per la prima volta e si tratta del bombardiere Groth. Nonostante la classifica faccia supporre un match a favore dell’italiano (numero 103) non bisogna sottovalutare le potenti armi a disposizione dell’australiano numero 240 del mondo.

Fabbiano with a sexy slice backhand passing shot that gave him the match pic.twitter.com/Vs4D5ITad3 — Stefano Berlincioni (@Carretero77) June 16, 2017

Dall’erba trasferiamoci ora sulla terra portoghese per il Challenger di Lisbona, dove l’ex-campione di Wimbledon categoria junior ha preferito recarsi e a quanto pare è stata la scelta giusta. Gianluigi Quinzi ieri ha battuto in rimonta il tennista di casa Sousa in due ore e mezza. Oltre ad esser stato sotto nel conteggio dei game nei primi due set, si era ritrovato in svantaggio 2-4 anche nel tie-break del secondo parziale salvo poi rimontare 7-5. Oggi alle 18:00 sfida decisamente più ostica per lui dato che se la vedrà con il numero 93 del mondo Taro Daniel. Il giapponese ha sempre battuto l’italiano nei tre precedenti e pare che quest’ultimo abbia ricominciato a soffrire di alcuni dolori alla schiena – forse dovrebbe chiedere a Federer consigli al riguardo.

L’ultimo Challenger che registra la presenta di tennisti nostrani è quello di Caltanissetta dove ieri Alessandro Giannessi ha eliminato la testa di serie numero 3 e ha eguagliato il suo risultato dell’anno scorso. La vittoria su Mikhail Kukushkin in tre set lo avvicina ancora di più alla top 100, suo obiettivo stagionale, e oggi alle 17:00 troverà l’ostacolo Stebe. Magari Cecchinato potrebbe dargli qualche consiglio considerando che proprio lui ieri è stato sconfitto dal tedesco numero 258 del ranking, che ha lasciato solo 3 game a Marco, numero 97. A completare il quadro delle semifinali ci ha pensato il veterano Lorenzi, testa di serie numero 1, il quale salvo una distrazione nel secondo set dove ha perso due volte il servizio e di conseguenza anche il set, non ha avuto troppi per battere l’argentino Andreozzi (numero 160). Per Paolo oggi alle 19:00 si prospetta una sfida più ardua contro il moldavo Radu Albot, ma comunque la strada per il secondo successo consecutivo nel torneo siciliano non è insormontabile.

Risultati:



[1] P. Lorenzi b. G. Andreozzi 6-2 3-6 6-4

C. M. Stebe b. [6] M. Cecchinato 6-1 6-2

[7] A. Giannessi b. [3] M. Kukushkin 6-4 1-6 6-1

[4] T. Fabbiano b. S. Stakhovsky 4-6 7-6(5) 6-2

G. Quinzi b. P. Sousa 3-6 7-6(5) 6-2