Challenger Caltanissetta: domenica la finale su Supertennis

Questo weekend a Caltanissetta si disputeranno le fasi finali del ricco torneo siciliano. Domani alle 18 la finale in diretta su Supetennis

Ci sono ancora due italiani in corsa per la vittoria al prestigioso e ricco challenger da 127.000 euro in corso di svolgimento a Villa Amedeo. Sul campo centrale alle 15 avrà luogo la finale del doppio che vedrà impegnati gli americani James Cerretani e Max Schnur e l’ucraino Denys Molchanov e il croato Franko Skugor. Tuttavia, l’attesa dei tanti sportivi nisseni è per le due semifinali.

La prima in programma alle 15 sarà una sfida tra tennisti entrambi mancini. Il ligure Alessandro Giannessi, 27 anni numero 118 delle classifiche mondiali. sfiderà il tedesco Cedric Marcel Stebe, che ai quarti ha sconfitto Marco Cecchinato. Stebe ha un passato da top 70 nel 2013 e in questa stagione ha ottenuto buoni risultati anche nel circuito maggiore. Giannessi, invece, seguito dallo staff della Federazione, in questa stagione a livello challenger vanta la finale a Francavilla e i quarti a Barletta.

Alle 19 si svolgerà la seconda semifinale tra il moldavo Radu Albot, 27 anni e numero 101 al mondo, e il beniamino di casa Paolo Lorenzi, 36 al mondo e desideroso di iscrivere per la seconda volta il suo nome nel prestigioso albo d’oro di Caltanissetta. Non sarà semplice battere il moldavo, il quale pochi mesi è stato numero 81. La finale è in programma domenica 18 giugno e sarà trasmessa alle 18 in diretta dal canale Fit Supertennis.