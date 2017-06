Murray: “Mi rimangono solo un paio di anni ad alto livello”

"Essere numero uno non aggiunge ulteriore pressione. Mi sto divertendo più adesso che quando ero giovane"

Sembra proprio che l’attuale numero 1 del mondo abbia ascoltato le dichiarazioni del suo connazionale Henman, il quale vede Nadal come futuro leader del ranking e ipotizza il sorpasso già nei prossimi mesi. Andy Murray, parlando alla BBC, dice che gli “rimangono solo un paio di anni ad alto livello ma cercherò di tirare fuori il meglio da ogni torneo“. Il tennista scozzese ha compiuto 30 anni a maggio e a tal proposito ha detto: “Anche il mio coach, Ivan Lendl, è rimasto competitivo fino a quando ha avuto circa 32 anni, ma la tendenza negli ultimi 20-30 anni è che quando si raggiungono i 30 anni un giocatore comincia a faticare per restare al top. So che ci sono molti giocatori che recentemente stanno facendo bene e si trovano a metà dei loro trent’anni, ma non penso che sarà il mio caso. Continuerò a giocare finché il mio corpo starà bene, e spero di continuare a divertirmi mentre lo faccio”. Quando si arriva a fare pensieri del genere è inevitabile non riflettere anche sul ritiro. “Ora mi diverto quando sono lontano dal campo. Ho una famiglia e tanti altri interessi che prima non avevo a 20 anni, quindi sarà triste quando smetterò ma non così tanto“.

Attualmente però Murray ricopre ancora un ruolo di primo piano per il mondo del tennis, e con l’avanzare dell’età aumenta anche l’esperienza nel gestire nuove situazioni. “Essere numero uno non aggiunge altra pressione perché quando sono in campo non ci penso. Anzi, ora mi sto divertendo di più rispetto a quando avevo 19, 20 o 21 anni e mi sarebbe piaciuto che avessi iniziato a farlo prima. Sicuramente non ero pronto per gestire l’attenzione che deriva quando diventi un atleta professionista, e ho passato i primi anni di carriera a gestire la cosa facendo molti errori”.