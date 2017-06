Qualificazioni ATP/WTA: Seppi e Vanni in Germania, Giorgi a Birmingham

I due azzurri tentano l'ingresso nel ricco torneo ATP 500 di Halle. Camila ha buone chance di qualificarsi per il WTA Premier

Considerando l’elevato numero di giocatori italiani nei Challenger di questa settimana, pare proprio che siano pochi i giovani ad aver seguito il consiglio del saggio Seppi. L’altoatesino, dopo la sconfitta rimediata al Roland Garros da Fognini, aveva osservato come i nostri tennisti tentassero troppe poche volte la via delle qualificazioni per entrare nei tornei ATP, e ora che la sua classifica non gli permette un ingresso diretto neanche in un 500 ecco che Andreas mette in pratica le sue parole. Oggi infatti alle 12:30, da numero 76 del mondo, lo troviamo impegnato sull’erba di Halle, una delle sue superfici preferite dove ha raramente steccato. Lo scorso anno dopo aver battuto Ferrer, la sua corsa venne interrotta dal futuro campione Mayer, mentre due anni fa giunse addirittura in finale salvo poi inchinarsi davanti a Federer. Quest’anno deve passare per la porta di servizio e il primo ostacolo per Seppi è il numero 204 Daniel Masur. I due non si sono mai affrontati e il ventitreenne tedesco vanta un solo match nel circuito ATP, giocato proprio quest’anno a Monaco grazie ad una wild card. A fare compagnia ad Andreas c’è Luca Vanni, il quale non è stato altrettanto fortunato con i sorteggi dato che al primo turno se la vedrà con la promessa americana Escobedo. Neanche tra i due si registrano precedenti, ma il numero 77 del mondo parte certamente favorito.

Spostandoci sul versante femminile, l’unico nome che spunta fuori dal lungo tabellone di qualificazione per il WTA di Birmingham è quello di Camila Giorgi. La numero 105 del mondo, dopo aver centrato la prima vittoria stagionale sull’erba a ‘s-Hertogenbosch, tenta l’ingresso al torneo Premier Aegon Classic, e da testa di serie numero 2 al primo turno affronterà la wild card Emily Appleton, numero 884 del mondo. La tennista dalla classifica più alta che potrebbe incontrare Camila, nei tre turni prima dell’ingresso nel tabellone principale, è la numero 167 croata Jana Fett.