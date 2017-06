Anteprima ATP: Federer ci riprova ad Halle

La stagione su erba prosegue con gli ATP 500 di Halle e del Queen's. I tabelloni dei due tornei: Federer lontano da Haas, questa volta. Lo svizzera cerca il nono sigillo

Gerry Weber Open, Halle, ATP 500, €1.966.065

Dopo l’amara sconfitta all’esordio stagionale sull’erba subita a Stoccarda per mano dell’amico Haas, Federer non può più sbagliare. Lo svizzero, otto volte campione a Halle, al primo turno affronterà Yen-Hsun Lu contro cui cerca la vittoria numero 1100 in carriera nel circuito ATP. Al di là dei record, questa settimana sarà fondamentale per Federer mettere partite nelle gambe in vista di Wimbledon, che ancora una volta sarà il suo obbiettivo stagionale. Se vorrà riuscirci, dopo Lu dovrà battere Mischa Zverev o uno dei qualificati, tra i quali figurano diversi nomi importanti come Seppi e Pospisil. Nel suo quarto sono presenti anche il campione uscente Florian Mayer (primo turno contro Paire) e Pouille, testa di serie numero 6, che concederà la rivincita a Struff a cui questa settimana ha annullato un match point.

Kei Nishikori, testa di serie numero 3, comincerà la sua campagna verso il suo primo titolo sull’erba contro Verdasco. Il più temibile in questa zona di tabellone sembra però Karlovic, ma il 38enne croato potrebbe risentire un po’ della stanchezza accumulata questa settimana a S’Hertogenbosch. Nella parte bassa del tabellone c’è anche Paolo Lorenzi. Non fortunato l’azzurro nel sorteggio visto che ha pescato Alexander Zverev, testa di serie numero 4 e finalista qui la scorsa edizione (battendo Federer in semi). Il tedesco ha esordito sull’erba a ‘s-Hertogenbosch dove è stato eliminato in semifinale da Gilles Muller.

Dominic Thiem (tds. 2) e il mai banale Dustin Brown aspettano un qualificato, mentre a due settimane di distanza si ripropone il derby francese tra Monfils e Gasquet. Kohlschreiber, che qui alzò il trofeo nel 2011 non dovrebbe avere problemi contro Joao Sousa e al secondo turno potrebbe dare vita a un altro derby proprio con Zverev. Haas, vincitore del torneo nel 2009 e 2012, vuole continuare a vivere la sua favola e lo farà partendo da Tomic. Occhio poi a Bautista Agut, testa di serie numero 7, che sull’erba di S’Hertogenbosch vinse il suo primo titolo in carriera.

Il tabellone completo

[1] Federer – Lu

M. Zverev – Q

Paire – F. Mayer

[6] Pouille – Struff

[3] Nishikori – Verdasco

Khachanov – Simon

Karlovic – Q

[8] Ramos-Vinolas – [WC] Rublev

[7] Bautista-Agut – Berlocq

[WC] Brown – Q

J. Sousa – Kohlschreiber

[4] A. Zverev – Lorenzi

[5] Monfils – Gasquet

[WC] Haas – Tomic

Ferrer – Haase

[2] Thiem – Q

Aegon Championships, Londra, ATP 500, €1.836.660

