Anteprima WTA: Azarenka ritorna a Mallorca, Kvitova a Birmingham

Vika Azarenka ritorna dopo la maternità sull'erba e nel caldo di Mallorca, dove Vinci tenterà di riscattare una stagione fin qui deludente e Schiavone di confermare gli ottimi risultati ottenuti sulla terra. A Birmingham presenti Kvitova e Svitolina

Seconda settimana di tornei su erba e penultima prima di Wimbledon. Nella prima settimana abbiamo avuto la conferma che il passaggio a vuoto di Konta durante la stagione su terra era dovuto… alla terra. Superficie che evidentemente la britannica ancora non digerisce. Kontaveit, al contrario di Konta, ha dimostrato di essere in un momento di ottima forma a prescindere dalla superficie. Si è rivista anche Vikhlyantseva, la ventenne russa che dopo la finale di San Pietroburgo non era più stata brillantissima. E Vekic, che ci ha finalmente ricordato di non essere solo la fidanzata di Wawrinka. Giorgi infine ci ha ricordato che può vincere contro chiunque ma più spesso perde. Ormai archiviata la prima settimana su erba, siamo pronti per la seconda, con i tornei di Birmingham e Mallorca.

Birmingham, torneo di categoria Premier, avrebbe dovuto avere al via quasi tutte le più forti e invece sono piovuti in massa i forfait, a partire da quelli di Halep e Kerber. Il forfait di quest’ultima a tabellone già compilato ha stravolto le carte in tavola: Cibulkova prende il suo posto in cima al tabellone e sfiderà Safarova al primo turno. Gavrilova diventa testa di serie nel suo quarto. Ne guadagna Petra Kvitova che esordirà con una qualificata. Dall’altra parte del tabellone i quarti teorici sono tra Muguruza (6) e Konta (4), e tra Strycova (8) e Svitolina (2). Nessuna italiana ammessa direttamente al tabellone principale, Giorgi tenta la via delle qualificazioni, tabellone in cui la testa di serie numero 1 è la probabile futura star Vondrousova. Presenti ben tre finaliste dei tornei della settimana precedente: Konta, Vekic e Vikhlyantseva. Ecco il tabellone completo.



(3) Cibulkova vs Safarova

Davis vs Osaka

Hibino vs Siniakova

Q vs (9) Gavrilova

(5) Mladenovic vs Duan

Zhang vs Linette

Cornet vs (WC) Broady

Q vs (7/WC) Kvitova

(6) Muguruza vs Q

Vekic vs Riske

McHale vs Vandeweghe

Tsurenko vs (4) Konta

(8) Strycova vs Putintseva

Q vs Barty

Q vs Vikhlyantseva

(WC) Watson vs (2) Svitolina

Il torneo presenta diversi spunti di interesse. Svitolina dovrà confermare su erba i grandi progressi che l’hanno imposta quest’anno come una delle principali protagoniste del circuito. Mentre Kvitova, che al Roland Garros ha dimostrato quanto meno di essere clinicamente guarita, esordisce su quella superficie che l’ha vista per due volte campionessa slam.

A dispetto della tradizione che vuole il tennis iberico calcare i campi su terra rossa, per il secondo anno si disputa a Mallorca un torneo (categoria International) su erba. Lo scorso anno vinse Garcia. La francese reduce da un buon Roland Garros, proverà quest’anno a bissare il titolo forte della 3° testa di serie. Impresa non improba visto che la testa di serie numero 1 è la russa Anastasia Pavlyuchenkova, che per quanto quest’anno abbia trovato una certa regolarità di risultati, rimane pur sempre una giocatrice difficilmente pronosticabile. Sevastova, Suarez Navarro, Bertens, Vinci, Konjuh e Babos le altre teste di serie. Nessuna di loro appare in un momento di buonissima forma. Ma il torneo avrà la massima attrazione nel ritorno di Vika Azarenka. La tennista bielorussa, che godrà di una Wild Card, torna a giocare ad un anno di distanza dall’infortunio patito al Roland Garros e dalla successiva gravidanza. Buone notizie per Schiavone che si è vista assegnare un’altra delle 4 Wild Card complessive (le ultime due a Lisicki e Sorribes Tormo). L’italiana, reduce da un’ottima stagione su terra, cercherà di confermarsi anche su una superficie meno adatta al suo gioco. Tra le non teste di serie da seguire Kontaveit che sarà opposta al primo turno alla nostra Vinci. Dalle qualificazioni tenteranno di accedere al tabellone principale Sara Errani, Witthoeft (giustiziera di Giorgi a ‘s-Hertogenbosch) e Flipkens. Il torneo potrebbe essere condizionato dal caldo, le temperature durante il giorno saliranno costantemente oltre i 30 gradi. Ma ecco il tabellone.

(1) Pavlyuchenkova vs (WC) Sorribes Tormo

Goerges vs Arruabarrena

Q vs Rogers

(WC) Lisicki vs (5) Bertens

(4) Suarez Navarro vs Bellis

Q vs Barthel

(WC) Schiavone vs Bouchard

Kr. Pliskova vs (8) Babos

(6) Vinci vs Kontaveit

Q vs Minella

Parmentier vs Q

Jankovic vs (3) Garcia

(7) Konjuh vs Q

Ozaki vs (WC) Azarenka

Lepchenko vs Q

Mertens vs (2) Sevastova

Tra i primi turni più interessanti evidenziamo quelli tra Lisicki (ex finalista di Wimbledon) e Bertens, tra Vinci e Kontaveit, tra Suarez Navarro e il baby prodigio a stelle e strisce Bellis, tra Schiavone e Bouchard e tra Jankovic e Garcia. Esordio soft sulla carta per Azarenka opposta alla giovane e leggera giapponese Ozaki, mentre al secondo turno potrebbe trovare la ben più ostica Konjuh.

Entrambi i tornei si svolgeranno tra il 19 e il 25 giugno e si potranno seguire su Supertennis (TV e streaming web) che darà però la precedenza alle dirette ATP dei tornei di Halle e del Queen’s.

La settimana successiva ultimo torneo prima di Wimbledon a Eastbourne. Annunciata la presenza di diverse Top 10, a partire da Karolina Pliskova, e di Jelena Ostapenko, già vincitrice del torneo junior di Wimbledon.

Massimo Aceti