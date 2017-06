WTA Birmingham: ma che succede? Anche Kerber dà forfait

La lista delle defezioni del Premier britannico è ormai più ricca di quella con le partecipanti: anche la n.1 del mondo ha alzato bandiera bianca. Giorgi al turno decisivo delle quali

Il WTA Premier di Birmingham non verrà ricordato come l’edizione più fortunata della storia. Doveva raccogliere ben otto top 10, inizierà invece con – appena – tre di queste giocatrici: Konta, Cibulkova e Svitolina. L’ultima defezione è quella di Angelique Kerber, che ormai sicura di mantenere la prima piazza del ranking (e una delle prime due teste di serie a Wimbledon) fino al termine del terzo Slam stagionale si è arresa a un problema al tendine del ginocchio sinistro.

Il tabellone è stato sorteggiato – Kerber avrebbe sfidato Safarova al primo turno – e quindi ci sarà un rimodulamento degli accoppiamenti. E i pericoli potrebbero non essere finiti, perché in tabellone figurano anche tre delle quattro finaliste impegnate a ‘s-Hertogenbosch e Nottingham: Konta e Vekic che si contenderanno il trofeo britannico, Vikhlyantseva che ha ceduto solo pochi minuti fa a Kontaveit. Non è escluso che possa arrivare un ulteriore forfait, considerando che il torneo prenderà il via tra poche ore (start lunedì ore 11).

Questo un confronto tra la lista delle assenti…

Kerber Halep Pliskova Radwanska Ostapenko Keys Vesnina Lucic-Baroni

…e le prime otto giocatrici del seeding

Svitolina Cibulkova Konta Mladenovic Muguruza Kvitova Strycova Gavrilova

Nel frattempo una buona notizia per i colori azzurri: Camila Giorgi è approdata al turno decisivo di qualificazioni battendo la statunitense Min. Ora per l’ingresso nel tabellone principale una tra Stollar e Fett.