WTA Nottingham: Vekic rovina la festa, Konta battuta in volata

La croata conquista il torneo inglese, il primo sull’erba, in tre set. Con questo risultato avvicina la top 50. Inglese battuta, ma festeggia la posizione numero 6 in classifica mondiale

D. Vekic b. [1] J. Konta 2-6 7-6(3) 7-5

Primo squillo sui campi più affascinanti per la giovane croata Vekic, numero 70 WTA, che fa suo il WTA International di Nottingham. Settimana molto positiva per la portacolori balcanica, che torna a vincere un torneo dopo più di tre anni di attesa. Delusione per l’inglese, sconfitta in casa.

Prima finale sull’erba per Konta, così come per Vekic, chiamata a disputare una prestazione all’altezza dopo la maratona di ieri. Britannica che inizia bene e, usufruendo di due doppi falli dell’avversaria si porta 2-0. Croata ancora in difficoltà nel quinto gioco, dove concede 4 palle break, salvandole però tutte. Il gioco della Vekic, fatto di accelerazioni ben si adatta a tale superficie, così da permetterle di non sforzare troppo il lato fisico, suo tallone d’Achille, particolarmente evidente oggi dove sembra avere le scarpe foderate di piombo. Nonostante ciò Vekic si procura due occasioni per recuperare il turno di servizio, annullate da Konta. La nativa di Sydney conquista un altro break e poco dopo conquista il primo parziale per 6-2 in 37 minuti. Konta indubbiamente più in palla, Vekic molto imprecisa al servizio; la differenza più marcata però è quella legata alla condizione atletica.

Secondo set che inizia diversamente dal primo, arridendo alla giocatrice croata, che opera il break al quarto gioco portandosi sul 3-1, grazie a qualche disattenzione di troppo dell’atleta inglese. Konta rimette subito le cose in ordine, ristabilendo le giuste lunghezze, grazie all’ennesimo doppio fallo dell’avversaria. Konta che dopo il coaching di inizio set cambia strategia e, quando può, mischia le carte con la palla corta. Croata molto più sciolta rispetto alla prima partita. La prima concreta occasione per Vekic capita al decimo gioco, con il set point sul 30-40, che però dilapida con un dritto largo in corridoio; scampato pericolo per Konta. Set tribolato per l’inglese, che sul 6-5 concede altre due palle break, nuovamente non sfruttati dalla fidanzata di Wawrinka. Tie-break servito, che si decide tutto nel settimo punto, dove Vekic conquista il mini break, e al quarto set point conquista il parziale. Terzo set a Nottingham. Primo set perso della settimana per Konta, che si è progressivamente incartata lungo il secondo set.

Partita decisiva con la croata che continua a spingere, conquistando subito il break. Britannica calata al servizio e in difficoltà nello scambio. Giocatrice inglese che va a sprazzi, alternando colpi che atterrano sui teloni a soluzioni vincenti. Mai dire mai però, quando c’è il tennis di mezzo: Vekic allenta la morsa e concede il rientro a Konta, che torna in partita sul 3 pari. Inglese che si scrolla di dosso le incertezze dell’ultima mezz’ora, e mette nuovamente in discussione la leadership dell’incontro. Konta che torna a giocare negli angoli come ad inizio partita, Vekic controbatte con anticipi e variazioni. Spalla a spalla piuttosto appassionante in questo finale di match. Sarà il secondo tie-break a deciderne le sorti? Non per Vekic, che si porta 15-40 e poco dopo si guadagna la possibilità di servire per il match. La croata conquista game, set e torneo dopo tre anni di digiuno. Vittoria meritata per la croata, che ha avuto ragione ad essere più propositiva negli ultimi due parziali, con Konta troppo passiva. Prossimo appuntamento per il circuito WTA in quel di Birmingham.

Corrado Boscolo