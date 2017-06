Qualificazioni ATP/WTA: Seppi in caduta libera, Errani e Giorgi al turno finale

Seppi non è più lui: ormai è vicino a uscire dalla top 100. Le qualificazioni femminili si concludono di lunedì. Errani e Giorgi a una vittoria dai tabelloni principali di Maiorca e Birmingham

ATP 500 Halle

Chiusi i giochi sull’erba tedesca: i qualificati al tabellone principale sono Vasek Pospisil, Lukas Lacko, Michail Youzny e Maximilian Marterer. Andreas Seppi aveva raggiunto il turno finale ma è stato sconfitto dallo slovacco Lacko in due set (6-4 7-5), dei quali solo il secondo veramente lottato. L’altoatesino occupa ora la posizione 85 del ranking (-9 rispetto allo scorso lunedì) ma l’impossibilità di difendere il quarto di finale raggiunto ad Halle nel 2016 gli causerà un’ulteriore discesa: virtualmente è già n.98, con concreti rischi di uscire dalla top 100 già tra sette giorni. Proprio adesso che l’Italia era tornata ad avere sei giocatori nella prima parte della graduatoria ATP.

Negli altri incontri: facile Marterer sul giovane ma acerbo Bublik, Escobedo si ritira dopo sei game contro Pospisil. Battaglia incredibile invece per Youzhny che deve giocare tre tiebreak durissimi per avere ragione di Sugita, vincitore del primo Challenger stagionale su erba.

ATP 500 Queen’s: Herbert sorpreso due volte, Shapovalov vince “in trasferta”

WTA Premier Birmingham

Servono tre vittorie per accedere al piccolo tabellone (32 giocatrici) del Premier britannico. A Camila Giorgi dopo aver battuto in due set la statunitense Min (6-0 7-5) ne manca soltanto uno. Sfiderà la croata Fett (ore 12) per ottenere il pass. Gli incontri finali che stabiliranno le altre tre qualificati sono Hsieh-Soylu, il derby ceco Smitkova-Vondrousova e Vickery-Kulichkova. Nel frattempo si disputeranno anche i primi quattro incontri di main draw: in campo la n.2 del seeding Svitolina contro la wild card britannica Heather Watson.

WTA International Maiorca

Doppio 6-3 alla giocatrice del Liechtenstein Deichmann (n.181 del mondo) per Sara Errani che non prima delle 12:30 incrocerà la racchetta con Jana Cepelova per entrare in tabellone, dove è attesa dalle azzurre Schiavone (esordio di fuoco con Bouchard) e Vinci (sfiderà la vincitrice di ‘s-Hertogenbosch Kontaveit). Ben sei i posti in tabellone per le qualificate, quindi assieme a tre incontri del tabellone principale – spicca Bertens-Sevastova – si disputeranno anche altre cinque “finali” del torneo cadetto. Wickmayer-Jabeur farà divertire, Carina Witthoeft costretta a battere Kalinskaya per prolungare il suo positivo stato di forma.