TV e Rete: quattro tornei su Supertennis, spiccano Queen’s e Halle

La TV della FIT detiene i diritti per tutti i tornei della settimana: i due ATP 500, il WTA Premier di Birmingham e il piccolo WTA di Maiorca. Un solo canale costringerà a fare delle scelte

Seconda settimana della stagione su erba, che è anche la più importante di preparazione a Wimbledon. Tabelloni di grande prestigio al Queen’s (N.1 Andy Murray) e ad Halle (Germania) con Roger Federer primo del seeding. Il WTA Premier di Birmingham mantiene un tabellone di qualità nonostante i numerosi forfait della vigilia primi tra tutti quelli di Kerber e Halep. Chiude il quadro dei tornei settimanali il piccolo WTA International di Maiorca.

Supertennis trasmetterà tutti i tornei della settimana con precedenza assoluta ai due tornei maschili, certo però un solo canale TV potrà risultare decisamente stretto. Si consiglia quindi di tenere d’occhio anche la pagina Facebook dell’emittente per qualche diretta streaming diversa da quanto trasmesso sul canale TV.

Andiamo a vedere dunque la programmazione dettagliata di una settimana intensissima.

SUPERTENNIS TV (Streaming)

Il canale della FIT disponibile gratuitamente sul canale 64 del Digitale terrestre (Nuova Frequenza/Copertura) e sul canale 224 della piattaforma satellitare SKY (in Alta Definizione), trasmetterà in diretta esclusiva tutti i tornei della settimana: da lunedì 19 gli ATP 500 del Queen’s e di Halle in diretta. In differita il WTA Premier di Birmingham. Sabato 24 e domenica 25 anche il WTA International di Maiorca



Ricordiamo che Supertennis HD è in chiaro via Satellite quindi è ricevibile con qualsiasi decoder satellitare anche non SKY collegato a una parabola puntata verso i 13° Est (Satellite Hotbird). Inoltre tutta la programmazione è visibile in streaming sul sito Supertennis.tv (Solo dall’Italia).

La pagina Facebook ufficiale dell’emittente offre diretta streaming, a volte anche con match diversi da quelli trasmessi in TV.

Questo il dettaglio della programmazione:

ATP 500 Queen’s

lunedì 19 giugno – LIVE alle ore alle ore 13.00, 14.30 ed alle ore 16.00

martedì 20 giugno – LIVE alle ore 13.00, 14.30 ed alle ore 16.00; differita alle ore 21.00

mercoledì 21 giugno – LIVE alle ore 13.00, 14.30 ed alle ore 16.00; differita alle ore 21.30

giovedì 22 giugno – LIVE alle ore 13.00, 14.30 ed alle ore 16.00; differita alle ore 21.00

venerdì 23 giugno – LIVE alle ore 13.00, 14.30 ed alle ore 16.00; differita alle ore 21.00

sabato 24 giugno – LIVE alle ore 14.30; differita alle ore 18.00 (semifinali)

domenica 25 giugno – LIVE alle ore 15.00 (finale)

ATP 500 Halle*

lunedì 19 giugno – LIVE alle ore 12.00 ed alle ore 17.30; differita alle ore 19.30 ed alle ore 22.30

martedì 20 giugno – LIVE alle ore 12.00 ed alle ore 17.30; differita alle ore 19.30

mercoledì 21 giugno – LIVE alle ore 12.00 ed alle ore 17.30; differita alle ore 19.30

giovedì 22 giugno – LIVE alle ore 12.00 ed alle ore 17.30; differita alle ore 19.30

venerdì 23 giugno – LIVE alle ore 12.00 ed alle ore 17.30; differita alle ore 19.30

sabato 24 giugno – LIVE alle ore 13.00 ed alle ore 16.00 (semifinali)

domenica 25 giugno – LIVE alle ore 13.00 (finale)

WTA Premier Birmingham

lunedì 19 giugno – differita alle ore 21.00

martedì 20 giugno – differita dalle ore 23.00

mercoledì 21 giugno – differita dalle ore 23.15

giovedì 22 giugno – differita dalle ore 22.45

venerdì 23 giugno – differita dalle ore 22.45

sabato 24 giugno – differita alle ore 19.45 ed alle ore 21.30 (semifinali)

domenica 25 giugno – differita alle ore 19.15 (finale)

WTA International Maiorca

sabato 24 giugno – differita dalle ore 23.00 (semifinali)

domenica 25 giugno – LIVE alle ore 17.00 (finale)

* Il torneo ATP 500 di Halle è disponibile in diretta integrale anche su Eurosport Deutschland disponibile in chiaro sul satellite Astra 1L a 19.2° Est (in SD).

Frequenza: 12.226 Pol.H

Symbol Rate: 27.500

FEC: 3/4

Prima semifinale e finale anche su ZDF ricevibile anche con decoder SKY sul nostro satellite Hotbird a 13° Est

STREAMING (TENNISTV.com)

La soluzione streaming ufficiale dell’ ATP è disponibile sia per computer che per dispositivi mobili (tramite le relative App). Il prezzo è di 14.99 Euro al mese per avere accesso a quasi tutti i tornei del circuito maschile

Questo il programma delle dirette di questa settimana

– ATP 500 Halle: 31 match IN DIRETTA da lunedì 19 giugno



I tornei Challenger sono come sempre disponibili gratuitamente tramite il servizio streaming ufficiale dell’ATP.