WTA Maiorca: in attesa di Vika, passano Pliskova e Sevastova

Kristyna elimina Babos (tds 8). Mertens spaventa Anastasija (tds 2). L'oscurità ferma Pavlyuchenkova. Domani il rientro di Azarenka, Schiavone-Bouchard e Vinci-Kontaveit

Ha preso il via nella giornata odierna la seconda edizione del WTA International di Maiorca, torneo diretto da Toni Nadal, al suo esordio in questa nuova veste. Lo scorso anno questo evento riscontrò molto successo, soprattutto per la peculiarità di una competizione su erba in un Paese come la Spagna, in cui la norma è trovare campi sul rosso.

Nella mattinata si è concluso il tabellone di qualificazione, con l’eliminazione di Sara Errani per mano di Cepelova. Il programma di quest’oggi inoltre vedeva tre match di primo turno, con l’esordio delle prime due favorite del seeding, rispettivamente Pavlyuchenkova e Sevastova, finalista qui lo scorso anno, quando si arrese a Caroline Garcia. La prima a scendere in campo è stata la lettone, opposta alla giovane belga Elise Mertens, numero 57 delle classifiche mondiali; il match è stato godibile, grazie alle caratteristiche tecniche di entrambe le giocatrici, più orientate sul tocco che sulla potenza. Nel primo set si assiste ad una girandola di break, ben 6, fino ad arrivare al tie break, vinto facilmente da Sevastova per 7-2; l’equilibrio si mantiene anche nel secondo parziale, dove Mertens non sfrutta il vantaggio di 3-0 con doppio break, incassa 4 game consecutivi, ma sul 5-5 ottiene un nuovo break che le permette di rinviare l’esito dell’incontro al terzo set. L’esperienza e la maggiore attitudine nel giocare questo tipo di match consente a Sevastova di dilagare nel set decisivo; la belga non mantiene il ritmo elevato della prima ora e mezza e cede di schianto per 6-1. Al secondo turno la lettone aspetta la vincente del match tra Lepchenko e la rivelazione del Roland Garros Cepede Royg.

Non prima delle ore 19 è scesa in campo Anastasia Pavlyuchenkova, prima favorita del seeding, opposta alla wild card spagnola Sara Sorribes Tormo, ventenne e numero 97 del mondo. Nonostante l’incontro sia stato programmato in un orario serale, il torneo non prevede l’utilizzo delle luci artificiali e dopo 2 ore e 20, il match è stato sospeso sul punteggio di 3-2 a favore della russa, avanti di un break. La numero 17 del mondo, è riuscita a venire fuori da una situazione che si stava facendo pericolosa; la sua avversaria infatti ha fornito una prestazione al di sopra delle aspettative, sfoggiando back e chop che hanno impensierito non poco Pavlyuchenkova. Il primo set viene deciso da un break della spagnola sul 5-4 a suo favore, grazie anche ad un fantastico passante di dritto in corsa sul 30-30, punto più bello del match. La russa nel secondo set non sfrutta un vantaggio di 5-2, si fa rimontare fino al 5-5, quando dopo un game fiume, alla sesta palla break, strappa la battuta alla spagnola e chiude 7-5. Prima della suddetta interruzione per oscurità, Pavlyuchenkova sembrava ormai in controllo, vedremo domani se riuscirà a mantenere il vantaggio e concludere un match che si sta rilevando più duro del previsto.

Continua, infine, il periodo buio per Timea Babos, che con l’eliminazione odierna viene sconfitta per la sesta volta consecutiva al primo turno. L’ungherese, testa di serie numero 8, è stata superata in 3 set da Kristyna Pliskova, decisamente più a suo agio su questa superficie rispetto all’avversaria. Devastante la prova al servizio della sorella gemella di Karolina, che ha messo a segno ben 13 ace, perdendo solamente una volta la battuta. La vincitrice dell’intrigante match di domani tra Schiavone e Bouchard affronterà la ceca al secondo turno. Oltre alla sfida tra la leonessa e la canadese, la giornata di martedì si preannuncia molto interessante: ci sarà infatti l’esordio dell’altra italiana in tabellone, Roberta Vinci, opposta alla fresca vincitrice di ‘s-Hertogenbosh Kontaveit, ed il tanto atteso ritorno di Vika Azarenka, dopo l’assenza di 1 anno dovuta alla gravidanza, contro Risa Ozaki (match programmato sul centrale, non prima delle 19).

Risultati:

[1] A. Pavlyuchenkova vs [WC] S. Sorribes Tormo 4-6 7-5 3-2 sospesa

Kr. Pliskova b. [8] T. Babos 6-2 3-6 6-3

[2] A. Sevastova b. E. Mertens 7-6 5-7 6-1

Matteo Polimanti