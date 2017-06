Qualificazioni WTA: Giorgi accede a Birmingham, Errani fuori da Maiorca

Nell'ultimo turno di qualificazioni dei due tornei WTA della settimana risultati opposti per Sara Errani e Camila Giorgi: la prima sconfitta da Cepelova, la seconda batte Fett e accede al main draw inglese

Non sorprendono i risultati delle due azzurre impegnate nelle qualificazioni dei tornei WTA di questa settimana. Sara Errani, da sempre poco propensa all’erba anche ai tempi d’oro, non riesce ad accedere al main draw del piccolo torneo di Maiorca. La romagnola è stata battuta dalla slovacca Jana Cepelova con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 33 minuti di gioco. Equilibrio fino al 4-4 del primo set, poi Cepelova ha infilato un parziale di 7 giochi consecutivi fino al 6-4 5-0 prima di subire il tentativo di rimonta tardivo della nostra giocatrice.

Punteggio simile per Camila Giorgi che invece ha ottenuto la qualificazione al Premier di Birmingham battendo la croata Jana Fett, 20 anni, col punteggio di 6-3 6-4 dopo 1h16. Partita solida di Camila che non ha mai ceduto il servizio, è bastato dunque un break per set per vincere l’incontro. Il primo nel secondo game del match. Il secondo nel quinto game del secondo parziale. La sua avversaria di primo turno sarà la 20enne russa Natalia Vikhlyantseva, reduce dalla prima finale in carriera a ‘s-Hertogenbosch (sconfitta in due set da Kontaveit).