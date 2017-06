WTA Ranking: avanzano Kontaveit e Vekic

Ancora due giovani, Anett Kontaveit e Donna Vekic, protagoniste dei primi tornei su erba dopo il trionfo di Ostapenko a Parigi. Per entrambe best ranking. Keys rischia la top20

Nella settimana del rientro di Azarenka a Maiorca salgono in classifica le due giovani vincitrici degli International di Nottingham e ‘s-Hertogenbosch. Anett Kontaveit guadagna 13 posti e si assesta al n.36 (n.20 nella RACE), mentre Donna Vekic fa segnare +12 e si trova al n.58. Per entrambe si tratta del best ranking.

NON SOLO OSTAPENKO – Le vittorie di Vekic, 20 anni, e Kontaveit, 21, (in finale su un’altra ventenne, Vikhlyantseva) danno continuità a quella di Ostapenko al Roland Garros. È davvero possibile che qualcosa si stia muovendo tra le giovani o è solo un’illusione? Se andiamo a vedere l’età media della top50, un anno fa era di poco più bassa rispetto a quella odierna: 25,9 era al 13 giugno 2016, mentre oggi è 26,4. Se consideriamo però le under23 presenti nelle fasi finali dei tornei giocati da gennaio fino ad ora, nel 2017 sono decisamente superiori. Su 32 tornei disputati, la metà esatta (16) ha visto in finale una o più giocatrici al di sotto dei 23 anni. Di questi, 13 sono stati vinti da una giovane. Nel 2016 le finali sono state 13 e i trionfi solo 6. Riporto la statistica completa:

SLAM W 2017 Anni F 2017 Anni W 2016 Anni F2016 Anni Australian Open S. Williams 35 V. Williams 37 Kerber 28 S. Williams 34 Roland Garros Ostapenko 20 Halep 25 Muguruza 22 S. Williams 34 Media 27,5 31 25 34 PREMIER MANDATORY Indian Wells Vesnina 30 Kuznetsova 31 Azarenka 26 S. Williams 34 Miami Konta 26 Wozniacki 26 Azarenka 26 Kuznetsova 30 Madrid Halep 25 Mladenovic 24 Halep 24 Cibulkova 27 Media 27 27 25,3 30,3 PREMIER 5 Dubai/Doha Svitolina 22 Wozniacki 26 Suarez 27 Ostapenko 19 Rome Svitolina 22 Halep 25 S. Williams 34 Keys 21 Media 22 25,5 30,5 20 PREMIER Brisbane Ka. Pliskova 25 Cornet 27 Azarenka 26 Kerber 28 Sydney Konta 26 Radwanska 28 Kuznetsova 30 Puig 22 St. Petersburg Mladenovic 24 Putintseva 22 Vinci 33 Bencic 19 Doha/Dubai Ka. Pliskova 25 Wozniacki 26 Errani 29 Strycova 30 Charleston Kasatkina 20 Ostapenko 20 Stephens 23 Vesnina 29 Stuttgart Siegemund 29 Mladenovic 24 Kerber 28 Siegemund 28 Media 24,8 24,5 28,1 26 INTERNATIONAL Shenzhen Siniakova 21 Riske 26 Radwanska 27 Riske 25 Auckland Davis 23 Konjuh 19 Stephens 23 Goerges 27 Hobart Mertens 21 Niculescu 29 Cornet 26 Bouchard 22 Taiwan Svitolina 22 Peng 31 V. Williams 36 Doi 25 Budapest/Rio de Janeiro Babos 24 Safarova 30 Schiavone 35 Rogers 23 Kuala Lumpur Barty 21 Hibino 22 Svitolina 21 Bouchard 22 Acapulco Tsurenko 28 Mladenovic 24 Stephens 23 Cibulkova 27 Monterrey Pavlyuchenkova 25 Kerber 29 Watson 24 Flipkens 30 Biel/Katowice Vondrousova 17 Kontaveit 21 Cibulkova 27 Giorgi 24 Bogotà Schiavone 36 Arruabarrena 25 Falconi 26 Soler-Espinosa 28 Istanbul Svitolina 22 Mertens 21 Buyukakcay 26 Kovinic 21 Prague Barthel 26 Kr. Pliskova 25 Safarova 29 Stosur 32 Rabat Pavlyuchenkova 25 Schiavone 36 Bacsinszky 27 Erakovic 28 Nürnberg Bertens 25 Krejcikova 21 Bertens 24 Duque-Marino 26 Strasbourg Stosur 33 Gavrilova 23 Garcia 22 Lucic-Baroni 34 Nottingham Vekic 20 Konta 26 Ka. Pliskova 24 Riske 25 s-Hertogenbosch Kontaveit 21 Vikhlyantseva 20 Vandeweghe 24 Mladenovic 23 Media 24,1 25,2 26,1 26

Paragonando le due annate, salta subito all’occhio che sono – ovviamente – mancate Kerber, Serena Williams e Azarenka, mentre si sono confermate ad alti livelli Svitolina (vincitrice a Kuala Lumpur nel 2016), Ostapenko (finalista a Doha nel 2016) e Mladenovic (finalista a s-Hertogenbosch un anno fa). È sparita Stephens (precipitata al n.324) vincitrice di tre tornei nella prima metà del 2016. Nel complesso nel 2017 c’è stata finora più varietà: sono state 10 le giovani che si sono imposte nelle 16 finali disputate (con Svitolina leader con 4 trionfi) contro le 4 che si sono spartite i 6 trionfi nella prima parte della scorsa stagione.

TORNANDO ALLA CLASSIFICA – Sempre limitatamente alle giovani, perde 4 post Madison Keys, che si ritrova pericolosamente vicina ad uscire dalla top20: oggi è n.18. Sono in regresso anche Bouchard (-4, n.56) e Mertens (-6, n.57). Migliorano il proprio ranking Ana Konjuh (+5, n.28), Natalia Vikhlyantseva (+9, n.65) e Ashleigh Barty (+11, n.77). Segnaliamo infine i passi indietro di alcune non più giovanissime: Kirsten Flipkens (-13, n.88), Yanina Wickmayer (-11, n.92) e Veronica Cepede Royg (-12, n.90).

Pos. Giocatrice Punti Tornei Diff. dal 12/06/17 1 Angelique Kerber 6965 21 0 2 Simona Halep 6850 17 0 3 Karolina Pliskova 6690 20 0 4 Serena Williams 4810 14 0 5 Elina Svitolina 4765 21 0 6 Dominika Cibulkova 4420 23 0 7 Johanna Konta 4400 21 1 8 Caroline Wozniacki 4345 23 -1 9 Svetlana Kuznetsova 4310 20 0 10 Agnieszka Radwanska 3985 22 0 11 Venus Williams 3941 17 0 12 Kristina Mladenovic 3095 24 1 13 Jelena Ostapenko 3085 24 -1 14 Garbiñe Muguruza 2876 19 1 15 Elena Vesnina 2876 23 1 16 Petra Kvitova 2720 17 1 17 Anastasia Pavlyuchenkova 2580 22 1 18 Madison Keys 2523 15 -4 19 Anastasija Sevastova 2075 25 0 20 Timea Bacsinszky 1873 17 2

Teen Ranking

Ana Konjuh si piazza alle spalle di Ostapenko superando Kasatkina. Rientra al n.10 Sabalenka, forte di un +20 in classifica WTA grazia alla semifinale a Manchester.

Il Teen-Ranking si ottiene limitando la classifica alle giocatrici nate dopo il 1° gennaio 1997.

Pos. Giocatrice Anno Class. WTA Diff. dal 12/06/17 1 Ostapenko, Jelena 1997 13 0 2 Konjuh, Ana 1997 28 1 3 Kasatkina, Daria 1997 29 -1 4 Bellis, Catherine 1999 42 0 5 Osaka, Naomi 1997 61 0 6 Vikhlyantseva, Natalia 1997 65 0 7 Vondrousova, Marketa 1999 78 0 8 Blinkova, Anna 1998 114 0 9 Kayla Day 1999 122 0 10 Aryna Sabalenka 1998 128 –

Nation Ranking

Bel balzo in avanti della Croazia che passa dal n.9 al n.7..

Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking delle prime tre giocatrici di ciascuna nazione.

Pos. Nazione Punteggio Diff. dal 12/06/17 1 Stati Uniti 33 0 2 Repubblica Ceca 41 0 2 Russia 41 1 4 Francia 53 0 5 Germania 82 0 6 Spagna 100 0 7 Croazia 110 2 8 Romania 114 -1 9 Cina 123 -1 10 Ucraina 140 0

Casa Italia

Entra per la prima volta in classifica Lucrezia Stefanini.

Il ranking medio delle top 5 italiane è 82.

Pos. Giocatrice Class. WTA Diff. dal 12/06/17 1 Roberta Vinci 33 0 2 Sara Errani 72 0 3 Francesca Schiavone 73 0 4 Camila Giorgi 102 0 5 Jasmine Paolini 130 0 6 Martina Trevisan 209 0 7 Georgia Brescia 238 0 8 Giulia Gatto-Monticone 272 0 9 Jessica Pieri 281 0 10 Camilla Rosatello 291 0 11 Karin Knapp 344 0 12 Cristiana Ferrando 354 0 13 Anastasia Grymalska 363 0 14 Martina Di Giuseppe 371 0 15 Martina Caregaro 391 0 16 Alice Matteucci 409 0 17 Camilla Scala 426 0 18 Deborah Chiesa 447 1 19 Claudia Giovine 452 -1 20 Lucrezia Stefanini 522 –

LE TOP 50

Legenda: nelle top 50 trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [GER] Angelique Kerber 29 6965 21

2 0 [ROU] Simona Halep 25 6850 17

3 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 6690 20

4 0 [USA] Serena Williams 35 4810 14

5 0 [UKR] Elina Svitolina 22 4765 21

6 0 [SVK] Dominika Cibulkova 28 4420 23

7 △1 [GBR] Johanna Konta 26 4400 21

8 ▽1 [DEN] Caroline Wozniacki 26 4345 23

9 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 31 4310 20

10 0 [POL] Agnieszka Radwanska 28 3985 22

11 0 [USA] Venus Williams 37 3941 17

12 △1 [FRA] Kristina Mladenovic 24 3095 24

13 ▽1 [LAT] Jelena Ostapenko 20 3085 24

14 △1 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 2876 19

15 △1 [RUS] Elena Vesnina 30 2876 23

16 △1 [CZE] Petra Kvitova 27 2720 17

17 △1 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 25 2580 22

18 ▽4 [USA] Madison Keys 22 2523 15

19 0 [LAT] Anastasija Sevastova 27 2075 25

20 △2 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1873 17

21 △3 [AUS] Daria Gavrilova 23 1755 20

22 ▽2 [CZE] Barbora Strycova 31 1745 22

23 ▽2 [FRA] Caroline Garcia 23 1730 24

24 △2 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1686 19

25 △2 [NED] Kiki Bertens 25 1685 26

26 ▽3 [ESP] Carla Suárez Navarro 28 1645 22

27 △1 [USA] Lauren Davis 23 1611 21

28 △5 [CRO] Ana Konjuh 19 1580 20

29 0 [RUS] Daria Kasatkina 20 1580 23

30 ▽5 [USA] Coco Vandeweghe 25 1559 16

31 ▽1 [CHN] Shuai Zhang 28 1550 27

32 ▽1 [GER] Laura Siegemund 29 1500 22

33 ▽1 [ITA] Roberta Vinci 34 1490 22

34 △3 [UKR] Lesia Tsurenko 28 1435 20

35 ▽1 [AUS] Samantha Stosur 33 1405 25

36 △13 [EST] Anett Kontaveit 21 1390 23

37 ▽2 [CHN] Shuai Peng 31 1380 23

38 ▽2 [HUN] Timea Babos 24 1350 27

39 ▽1 [FRA] Alizé Cornet 27 1332 22

40 ▽1 [CZE] Katerina Siniakova 21 1318 22

41 △3 [CZE] Lucie Safarova 30 1295 22

42 ▽2 [USA] Catherine Bellis 18 1274 20

43 ▽2 [RUS] Ekaterina Makarova 29 1265 21

44 ▽2 [KAZ] Yulia Putintseva 22 1250 27

45 ▽2 [USA] Alison Riske 26 1215 23

46 ▽1 [CZE] Kristyna Pliskova 25 1181 22

47 ▽1 [FRA] Oceane Dodin 20 1173 30

48 ▽1 [KAZ] Yaroslava Shvedova 29 1172 19

49 ▽1 [GER] Mona Barthel 26 1139 27

50 0 [ROU] Monica Niculescu 29 1110 22

LA RACE

Legenda: trovate, in ogni riga: classifica-variazione ripeto alla settimana precedente-nazionalità-giocatrice- anni-punti-tornei

1 0 [ROU] Simona Halep 25 3490 9

2 0 [CZE] Karolina Pliskova 25 3287 11

3 0 [UKR] Elina Svitolina 22 3275 11

4 0 [LAT] Jelena Ostapenko 20 2877 12

5 0 [DEN] Caroline Wozniacki 26 2671 12

6 0 [FRA] Kristina Mladenovic 24 2612 12

7 △1 [GBR] Johanna Konta 26 2435 11

8 ▽1 [USA] Venus Williams 37 2367 9

9 0 [RUS] Svetlana Kuznetsova 31 2055 10

10 0 [RUS] Anastasia Pavlyuchenkova 25 1612 12

11 0 [ESP] Garbiñe Muguruza 23 1607 10

12 0 [RUS] Elena Vesnina 30 1600 14

13 0 [CRO] Mirjana Lucic-Baroni 35 1469 11

14 0 [GER] Angelique Kerber 29 1339 12

15 0 [LAT] Anastasija Sevastova 27 1314 14

16 0 [SUI] Timea Bacsinszky 28 1231 8

17 0 [FRA] Caroline Garcia 23 1221 13

18 0 [CZE] Barbora Strycova 31 1196 13

19 0 [NED] Kiki Bertens 25 1181 16

20 △10 [EST] Anett Kontaveit 21 1163 11