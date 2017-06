ATP Queen’s: “Lazzaro” Kokkinakis ribalta Raonic

Il primo vero botto nel comeback dell'australiano: una vittoria in due tie-break tiratissimi contro il finalista dello scorso anno, sempre un passo avanti ma mai in grado di sferrare il colpo decisivo

dall’inviato a Londra

Da McEnroe a Mark Knowles, da una finale quasi vinta a una eliminazione al primo turno. La stagione su erba di Milos Raonic fa subito un passo indietro gigante rispetto allo scorso anno, quando l’aiuto combinato del “SuperBrat” e di Riccardo Piatti aveva permesso al numero uno del Canada di classificarsi immediatamente dietro a Andy Murray sia al Queen’s, sia soprattutto a Wimbledon. Doppio tie-break e Raonic a casa, ma l’altra metà della grossa notizia è che il vincitore è Thanasi Kokkinakis, sportivamente back from the grave. Il compagno di merende di Nick Kyrgios – chi li vede da vicino giura che sia quest’ultimo a seguire l’altro come un cagnolino – si è rifatto in un solo match di tanta della frustrazione accumulata negli ultimi 16 mesi, passati più col dottore che con il coach: quindicesima vittoria a livello ATP, giusto per dare il senso di quanto poco abbia potuto giocare finora, e prima contro un top 10.

Anche nell’incontro di primo turno agli Aegon Championships, in un certo senso, c’è stata una lotta per non soccombere: Kokkinakis ha annullato otto palle break nel primo set, una nel secondo, ha raggiunto soltanto una volta il 30 in risposta: l’inerzia è sempre stata tutta dalla parte di Raonic, per le intere due ore piene di incontro. Ma giunti al tie-break, in entrambe le occasioni la voglia di riscatto dell’australiano è eruttata come un vulcano. Quando non è potuto ricorrere al servizio di pur ottimo livello, Kokkinakis ha giocato scambi aggressivi, senza però mai strappare inutilmente. Il match point, giunto dopo aver annullato tre palle consecutive del set pari, ne è stata la conferma: al momento giusto è uscito un rovescio demolitore dal centro del campo, sul quale il numero 6 del tour neppure ha accennato il passo. “Sono stato troppo passivo” si è rimproverato Raonic in conferenza stampa, “avrei dovuto iniziare ad essere aggressivo prima della fine del secondo set. Sarei dovuto riuscire a tirarlo fuori dalla sua bolla”.

Risultati:

[Q] J. Benneteau b. [WC] J. Ward 6-2 6-2

[WC] T. Kokkinakis vs [3] M. Raonic 7-6(5) 7-6(8)

[Q] S. Kozlov b. S. Johnson 3-6 6-1 6-1

F. Lopez vs [2] S. Wawrinka

[1] A. Murray vs [LL] J. Thompson

[4] M. Cilic vs J. Isner

[LL] L. Broady vs [Q] J. Chardy

[WC] C. Norrie vs S. Querrey

V. Troicki vs J. Tipsarevic

N. Basilashvili vs G. Muller

D. Medvedev vs N. Mahut

