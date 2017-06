WTA Maiorca: forfait Kontaveit, entra Errani

Sarà derby al primo turno fra Sara e Robertina Vinci. Giocatrici già in campo

Sorride Sara Errani, ripescata come lucky loser dopo essere stata sconfitta ieri nell’ultimo turno di qualificazione da Jana Cepelova. Roberta Vinci si giocherà dunque l’accesso al secondo turno contro la sua ex compagna di doppio (cinque gli slam vinti insieme dalle Cichis, con tanto di Career Grand Slam completato a Wimbledon nel 2014) invece che contro Anett Kontaveit. La giovane estone, che sta disputando un’ottima stagione, ha deciso di rinunciare all’ultimo istante al torneo International di Maiorca. Ancora ignote le cause del forfait, probabile che si tratti soltanto di una rinuncia precauzionale dopo le fatiche di settimana scorsa, conclusa con la vittoria del primo torneo in carriera a ‘s-Hertogenbosch.

Sara e Roberta si sfideranno quindi per l’undicesima volta in carriera. Errani è avanti 6-4 nei precedenti confronti diretti, ma le due azzurre non si sono mai affrontate sull’erba. Non si incontrato inoltre da ben 3 anni, quando Sara ebbe la meglio in due set nel torneo di Sydney. Il primo confronto tra le due risale invece al 2010, quando sempre in Australia, fu Vinci a trionfare per 6-2 al terzo.

Errani-Vinci (6-4 Errani)

2010 Brisbane R32: Vinci b. Errani 6-4 2-6 6-2

2010 Linz Q: Vinci b. Errani 5-7 6-3 6-4

2011 Pattaya City S: Errani b. Vinci 6-1 6-4

2011 Roma R64: Errani b. Vinci 6-2 1-0 rit.

2012 Acapulco S: Errani b. Vinci 6-4 6-1

2012 US Open Q: Errani b. Vinci 6-2 6-4

2013 Dubai S: Errani b. Vinci 6-3 6-3

2013 Palermo F: Vinci b. Errani 6-3 3-6 6-3

2013 Cincinnati R16: Vinci b. Errani 6-4 6-3

2014 Sydney R32: Errani b. Vinci 6-4 6-2

Questo il palmares completo della coppia Errani/Vinci:

Titoli (22): Marbella 2010, Barcellona 2010, Hobart 2011, Pattaya City 2011, Palermo 2011, Monterrey 2012, Acapulco 2012, Barcellona 2012, Madrid 2012, Roma 2012, Roland Garros 2012, ‘s-Hertogenbosch 2012, US Open 2012, Australian Open 2013, Parigi 2013, Doha 2013, Australian Open 2014, Stoccarda 2014, Madrid, 2014, Wimbledon 2014, Montreal 2014, Auckland 2015

Finali (12): Acapulco 2010, Marbella 2011, Birmingham 2011, New Haven 2011, Australian Open 2012, Miami 2012, Sydney 2013, Roma 2013, Roland Garros 2013, Sydney 2014, Roma 2014, Roland Garros 2014