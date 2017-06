ATP Queen’s: Dimitrov regge, Muller continua a volare

Il bulgaro resiste all'ondata di upset e rimonta un set di svantaggio. Eliminato Tsonga, in campo Berdych e Shapovalov

dall’inviato a Londra

Ci sono giornate che iniziano già sonnolente, con un sole alto e caldo che impigrisce e prepara all’estate vera e propria. Una di loro è il mercoledì agli Aegon Championships 2017, la cui mattinata parte in totale calma, specialmente paragonata alla tempesta sportiva del giorno precedente. Tanto più che il match che apre il programma di gioco è tra Donald Young e Viktor Troicki, due che non verrebbe in mente di mettere ai primi posti di una eventuale watchlist. Siccome però è giusto e bello, di tanto in tanto, far ricredere tutti quanti, i due disputano invece un incontro più che gradevole: lo statunitense dimostra di essere sottovalutato come tennista da erba e pure il serbo, che ha accolto nel mondo la figlia Irina pochi giorni fa, non di rado scende a rete. Alla fine a risultare il migliore è il primo, che sotto l’occhio vigile della sua vistosa “big mama” argina per primo l’improvvisa serie di errori finale e, quasi di soppiatto, si prende i quarti di finale.

Il sostegno che il pubblico in camicia, cappello di paglia e bicchiere di Pimm’s riserva a Jo-Wilfried Tsonga nel match successivo, invece, benché considerevole non ha del tutto a che vedere con il francese in sé per sé. Si tratta più che altro di una reazione all’ecatombe di top player del giorno precedente, per cui gli spettatori (soci del club a parte) avevano speso belle sterline – eh sì, alla quarta sorpresa di fila ci si stufa persino di quelle e si inizia a fare il tifo per la restaurazione.) Purtroppo per loro, una performance davvero buona di Gilles Muller fa cadere anche la quarta testa di serie: uno scambio predominato dai movimenti dietro i tagli in back e una doppia volée in tuffo procurano al lussemburghese un break in ciascun set. È quanto gli basta ad ottenere il duplice 6-4, poiché in risposta Tsonga graffia senza azzannare e una buona prima battuta soffia via ogni guaio. “Quelli come Gilles aspettano tutto l’anno questo momento per poter giocare il loro tennis”, commenta sereno lo sconfitto. “L’unica cosa che è andata male è stata l’avversario. E forse devo mettere un po’ di energia in più nel mio gioco”. Il fresco campione di Den Bosch allunga la sua striscia positiva sulla sua superficie prediletta, sbirciando con la coda dell’occhio la sua metà di tabellone che si apre.

Risultati:

D. Young b. V. Troicki 6-3 6-4

G. Muller b. [5] J.W. Tsonga 6-4 6-4

[6] G. Dimitrov b. [Q] J. Benneteau 4-6 6-3 6-4

[7] T. Berdych vs [Q] D. Shapovalov

