Challenger: tanti italiani a Todi, Quinzi fuori all’esordio su erba

Sei dei tredici impegnati al Todi superano il primo turno. Esordi amari invece per Gianluigi Quinzi, a Iklei, e Riccardo Bellotti, a Poprad Tatry

Altra settimana ricchissima per il tennis italiano impegnato nel circuito Challenger. Sono, o meglio erano, 13 i tennisti al via. Chiaramente la rappresentanza più folta era quella del Challenger umbro di Todi (€43.000,00 +H), ben 11 italiani al via: Donati, Gaio, Travaglia, Giannessi, Arnaboldi, Caruso, Checchinato e le wild card Bolelli, Caruana, Sonego e Mager. Impegni fuori confine invece per Bellotti, a Proprad-Tatry (€64.000,00 +H) in Slovacchia, e Quinzi, a Iklei (€127.000,00) in Gran Bretagna. Proprio Quinzi è stato l’unico impegnato su erba.

Partiamo da Todi dove sono in sei ad approdare al secondo turno: Donati, Bolelli, Travaglia, Caruana, Caruso e Cecchinato. Sconfitte invece per Gaio, Mager, Giannessi, Arnaboldi e Sonego (gli ultimi tre per ritiro). Tre i derby disputati: Donati ha battuto Gaio, Caruana Arnaboldi e infine Caruso ha eliminato Mager. I prossimi impegni: Caruso e Cecchinato si sfideranno oggi pomeriggio, a seguire Donati dovrà vedersela con l’ostico Gastao Elias mentre chiudono il programma i match Lajovic-Munar, De Greef-Kovalik. Gli italiani impegnati domani saranno: Bolelli contro la testa di serie numero 4 Facundo Bagnis, Travaglia contro la 5 Delbonis, il 19enne Caruana sfiderà invece il lituano Grigelis e, infine, Caruso e Cecchinato si sfideranno nell’unico derby di secondo turno.

Link al tabellone di Todi

Archiviati gli incontri nella penisola spostiamoci prima a Iklei, dove Quinzi esordiva sull’erba dopo le fatiche lusitane, e successivamente a Proprad-Tatry dove scendeva invece in campo Bellotti. Per nessuno dei due, purtroppo, è arrivata una vittoria. L’ex campione di Wimbledon juniores ha perso dal qualificato australiano Alex Bolt 6-1 6-4 in meno di un’ora di gioco. È arrivata solo al terzo set invece la sconfitta di Bellotti contro il veterano Santiago Giraldo, 7-5 3-6 6-1 in 2 ore e 22 minuti di gioco.

Link al tabellone di Iklei

Link al tabellone di Proprad-Tatry

Risultati:

Todi (€43.000+H)

[W] S. Bolelli b. [Q] C. Taberner 7-6(5) 6-2

S. Travaglia b. Y. Reuter 6-4 6-4

L. Grigelis b. [8] A. Giannessi 3-6 1-0 Rit.

[W] L. Caruana b. A. Arnaboldi 6-4 4-3 Rit.

[Q] A. Haider-Maurer b. [W] L. Sonego 4-6 6-3 2-0 Rit.

[2] M. Cecchinato b. D. Galan 6-3 6-4

M. Donati b. F. Gaio 5-7 6-1 6-1

S. Caruso b. [W] G. Mager 6-4 7-6(2)

Iklei (€127.000)

[Q] A. Bolt b. G. Quinzi 6-1 6-4

Proprad-Tatry (€64.000+H)

[2] S. Giraldo b. R. Bellotti 7-5 3-6 6-1