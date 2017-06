Line-up d’eccezione al Boodles Challenge

Juan Martin del Potro, Sascha Zverev, Nick Kyrgios e Thanasi Kokkinakis sono solo alcuni tra i nomi che figurano nel cartellone dell'ormai nota esibizione pre-Wimbledon al via martedì prossimo

Definito dai più “un elegante party britannico con il tennis come gustoso contorno”, il Boodles Challenge ha conquistato negli anni una sua credibilità presso gli appassionati, e un posto intoccabile in calendario durante la settimana antecedente i Championships. Tra lusso, gioielli, posti limitati – anche in questa edizione saranno disponibili appena 1900 tagliandi per ogni sessione d’incontri – e ricevimenti esclusivi, le racchette nel Buckinghamshire non vivono propriamente sul filo della tensione, ma il parterre di tennisti che si esibiranno sui prati dello Stoke Park la prossima settimana promette di regalare ai (pochi) fortunati una buona dose di divertimento.

Giusto un paio d’ore fa l’organizzazione ha reso noto l’elenco dei partecipanti, e diciamo che si potrebbe cascare peggio. Le stelle del Boodles 2017 saranno Juan Martin del Potro, Nick Kyrgios e Sascha Zverev, ma anche la presenza dello sfortunatissimo Kokkinakis, appena tornato alle competizioni dopo un lungo calvario d’infortuni, suscita grande curiosità. Completano un cartellone molto interessante Pablo Carreno-Busta, Roberto Bautista Agut, Gilles Simon, Benoit Paire, Philipp Kohlschreiber e Albert Ramos-Vinolas.