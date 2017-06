Djokovic giocherà l’ATP di Eastbourne

Il n.4 del mondo ha accettato la wild card per il torneo britannico. Djokovic giocherà appena per la terza volta in carriera un torneo che precede direttamente uno Slam

La riflessione è durata più del previsto ma alla fine Novak Djokovic ha deciso di sfruttare la disponibilità concessa degli organizzatori dell’ATP 250 di Eastbourne. Accetterà la wild card per il torneo britannico e tornerà a giocare sull’erba prima di Wimbledon dopo sette anni (Queen’s 2010). È invece soltanto la terza volta che il serbo sceglie di impegnarsi nella settimana che precede l’inizio di uno Slam: era successo soltanto a Sydney 2009 (pre-Australian Open) e a ‘s-Hertogebbosch 2006, quando il torneo olandese si disputava nell’ultima delle settimane di gioco su erba prima dei Championships. L’ATP di Eastbourne non potrà dare a Djokovic punti utili in vista di Wimbledon, ma il serbo può stare tranquillo: è già certo di occupare la seconda testa di serie. Qualora Nole dovesse riuscire a portare a casa il trofeo sarebbe il primo su erba in un torneo diverso da Wimbledon; due le finali perse, Queen’s 2008 (Nadal) e Halle 2009 (Haas).

Per Djokovic sarà l’esordio assoluto a Eastbourne, come confermato da una sue breve dichiarazione. “Sarà il mio primo viaggio a Eastbourne, ho sentito grandi cose di questo torneo. Non vedo l’ora di poter affinare il gioco su erba in vista di Wimbledon“. Il torneo inizierà lunedì 26 e il tabellone principale verrà sorteggiato due giorni prima, sabato 24. Wild card anche al francese Monfils, che sarà quindi la seconda testa di serie. Seguono Isner e Johnson. Occhio agli “erbivori” Muller, Lopez, Mayer e Mahut. Questa la lista completa dei partecipanti: